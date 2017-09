Por tuiteo: hombre inicia accidentalmente una épica guerra entre dos prestigiosos museos

Bastó sólo un tuit para que dos prestigiosos museos de Inglaterra, el de Ciencias y el de Historia Natural comenzaran una de las batallas más épicas y entretenidas en la existencia de la red social.

El usuario de Twitter @bednarz lanzó una publicación preguntando quién ganaría una batalla entre el museo que tiene dinosaurios, volcanes y terremotos; y el museo con cohetes, luces y todos los avances tecnológicos y qué exhibirían para lograr la victoria, entonces la pelea comenzó.

Who would win in a staff battle between @sciencemuseum and @NHM_London, what exhibits/items would help you be victorious? #askacurator — Bednarz (@bednarz) September 13, 2017

Inmediatamente el Museo de Historia Natural respondió:

We have dinosaurs. No contest. — NaturalHistoryMuseum (@NHM_London) September 13, 2017

Tenemos dinosaurios. Fin del enfrentamiento.

@NHM_London is full of old fossils, but we have robots, a Spitfire and ancient poisons. Boom! #AskACurator https://t.co/lsdOS3HqyO — Science Museum (@sciencemuseum) September 13, 2017

Tal vez estén llenos de fósiles pero nosotros tenemos robots, un Spitfire y venenos antiguos. ¡Boom!

We have robot dinosaurs, Pterodactyls and the most venomous creatures on Earth. Plus volcanoes and earthquakes … And vampire fish. pic.twitter.com/H2dNv0wgQr — NaturalHistoryMuseum (@NHM_London) September 13, 2017

Nosotros tenemos robots dinosaurios, pterodáctilos y las criaturas más venenosas en la Tierra. Además volcanes y terremotos… Y peces vampiro.

What about this merman & we do have a Polaris nuclear missile as Khalil says! pic.twitter.com/uczMFrvKIw — Science Museum (@sciencemuseum) September 13, 2017

¿Y qué tal este sireno? Y también tenemos un misil nuclear Polaris, como dijo Khalil.

Jenny Haniver sees your merman, never bring a nuke to an earth-shattering meteorite fight, and our cockroach specimens w/ survive us all 😉 pic.twitter.com/mbEgDseZ7G — NaturalHistoryMuseum (@NHM_London) September 13, 2017

Jenny Haniver (la momia de una mantarraya que se volvió viral) vio tu sireno y dice que nunca lleves misiles nucleares a una guerra de meteoritos. Además nuestras cucarachas sobrevivirían a cualquiera.

We see your cockroach and… whack it with a welly pic.twitter.com/ITEPuplGHK — Science Museum (@sciencemuseum) September 13, 2017

Vemos tu cucaracha… y la aplastamos con una bota.

There is never just one cockroach. And we quietly melt your plastics with our lava. pic.twitter.com/DaaJc5V5lJ — NaturalHistoryMuseum (@NHM_London) September 13, 2017

Nunca es una sola cucaracha. Derretiremos tus botitas con lava.

We'll (hopefully) fight your lava with all our fire engines https://t.co/gRECpigRYt pic.twitter.com/n57QKfDcag — Science Museum (@sciencemuseum) September 13, 2017

Afortunadamente contraatacamos con nuestros camiones de bomberos.

*Game of Thrones theme music* Send in the (sea)-dragons… (from The Book of the Great Sea-Dragons by Thomas Hawkins, 1840). pic.twitter.com/K4Duh3w7Vk — NaturalHistoryMuseum (@NHM_London) September 13, 2017

(Música de Game of Thrones) Enviamos nuestros dragones marinos (libro de Thomas Dawkins, El Libro de los Grandes Dragones Marinos)

We see your dragons and have escaped in this bathyscaphe https://t.co/m4gMCpGNxq pic.twitter.com/zqs0YwiQRO — Science Museum (@sciencemuseum) September 13, 2017

Vemos sus dragones marinos y escapamos en nuestro batiscape.

It may be a good idea to avoid our Fossil Marine Reptiles gallery in that. Chomp, chomp: https://t.co/bxYONpujYn pic.twitter.com/BaqHF80tjl — NaturalHistoryMuseum (@NHM_London) September 13, 2017

Sería una buena idea que intenten evitar nuestra galería de fósiles marinos. Chomp, chomp…

Shall we call #museumwars a draw then? Shake hands, go home and have a nice cuppa tea. — Bednarz (@bednarz) September 13, 2017

Deberíamos decir que es un empate. Dénse las manos y vayan a casa a tomar una taza de té.

Eh… Ok, está bien.

Y de nuevo el otro museo contraatacó:

We were all set to call it a draw, but then we saw this. Turns out, we have a dinosaur AND it's 3D printed! pic.twitter.com/vLRK0PI5JE — Science Museum (@sciencemuseum) September 14, 2017

Estábamos de acuerdo en aceptar el empate, pero luego vimos esto. ¡Resulta que tenemos dinosaurios y están impresos en 3D!

OK, we weren't going to do this, but here come the locusts… Phymateus viridipes, Phymateus karschi, and Ornithacris pictula magnifica… pic.twitter.com/LWq6WfCCB9 — NaturalHistoryMuseum (@NHM_London) September 14, 2017

Bien, no íbamos a hacer esto, pero aquí vienen las langostas … Phymateus viridipes, Phymateus karschi y Ornithacris pictula magnifica…

And this locust is one you can see on the balconies of the new #HintzeHall. pic.twitter.com/Gpbtivr28T — NaturalHistoryMuseum (@NHM_London) September 14, 2017

Y esta langosta es una que puedes ver en los balcones de la nueva #HintzeHall.

Obviously we won't use this DDT Insect Spray (on display in our new Mathematics Gallery) https://t.co/vQzoHMaSD5 so instead…. pic.twitter.com/t3imuW1WqP — Science Museum (@sciencemuseum) September 14, 2017

Obviamente no usaremos este Spray de Insectos DDT (en exhibición en nuestra nueva Galería de Matemáticas)… así que en vez de eso…

Por supuesto la batalla no terminó ahí, sino que es mucho más extensa, consignó el sitio del periódico inglés Independent, Indy100, donde se puede leer toda la conversación que mantuvieron estos museos y que duró varios días.

Aún así, el tuit del joven que también trabaja en el área de los museos, contó con 809 Retweets y más de mil likes. Él, sin embargo, ahora sólo se dedica a reírse del asunto que provocó, pero hasta el momento no ha entregado declaraciones a ningún medio y tampoco los respectivos establecimientos que participaron de la simpática disputa.