Papá compartió chistoso video de su hija enojada: la coronó como mejor actriz

En este último tiempo se ha vuelto muy común que los padres graben videos de las travesuras de sus hijos pequeños, los cuales muchas veces se vuelven en divertidos virales.



Esto es precisamente lo que le ocurrió un padre que decidió compartir a través de su cuenta de Facebook, Xiuhnel Man, un chistoso video con la “dramática” rabieta de Danna, su pequeña hija.

Y es que, al parecer, la niña tiene dotes actorales, puesto que al ser castigada por sus padres, se tiró al suelo y comenzó a recriminar a su papá. “Tú eres el único que me defiende”, le dijo ella llorando.

Pero su padre, firme con su postura, le explicó que cuando se portaba mal y no obedecía, él debía castigarla y prohibirle jugar con la tablet y otros juguetes.

Sin embargo, la pequeña no podía entender cómo a ella le podía ocurrir algo tan terrible y le pidió explicaciones a su papá, según consigna el Huffington Post.

“Es que no entiendo qué te pasa”, “no sé por qué me haces esto”, “¿Cómo me puedes hacer algo así? yo te quiero”, fueron sólo algunos de sus comentarios.

Al ver lo dramática que podía ser Danna, el padre dio su brazo a torcer y dejó que la pequeña fuera a buscar la tablet. “Y otra vez funcionó”, concluyó.

Finalmente, el video, titulado “Premio telenovela 2017: es para mi hija”, se volvió viral y ya lleva más de 16 millones de reproducciones y más de 120 mil ‘me gusta’ en la red social.

A continuación te dejamos este divertido video de Danna.