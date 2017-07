Ajustados uniformes de Legión Española causan revuelo en las redes sociales

La Legión Española es una fuerza militar parte del Ejército de Tierra Español que por estos días está causando revuelo en las redes sociales, pero no precisamente por sus hazañas o misiones.

Lo que ha llamado la atención de los cibernautas de diversas partes del mundo, es el ajustado uniforme de este cuerpo de élite.

El primero en alertar la situación fue el británico Huw Lemmey, responsable de la editorial Vile Troll Books, quien compartió una serie de imágenes, con el mensaje “el uniforme de la legión española no tiene botón en el cuello de la camisa, la que les convierte en los asesinos más sexis de Europa”.

Al ver las fotos, algunos usuarios de Twitter destacaron el buen estado físico de estos soldados, mientras otros han comparado el atuendo con las creaciones del diseñador homoerótico Tom of Finland.

De hechos, algunos pensaron que estos hombres eran parte del desfile por el Orgullo Gay.

The Spanish Foreign Legion's uniform doesn't have a top button, which makes them the fruitiest killers in Europe pic.twitter.com/F7CADFWCFS

— Huw Lemmey (@huwlemmey) July 5, 2017