Hombre se recuperó de enfermedad incurable gracias a arriesgado tratamiento experimental

Stephen Storey es un británico que desde joven se dedicó a la práctica de variados deportes, entre ellos sus preferidos: el surf y buceo.

Sin embargo, en 2013 su vida dio un giro radical. De un momento a otro comenzó a perder fuerza, al punto que se le hizo imposible realizar todo tipo de actividad.

“Pasé de correr maratones a necesitar asistencia las 24 horas del día. Llegó un momento en el que ya no era capaz de sostener una cuchara”, comentó según recoge la cadena británica BBC.

Luego de realizarse una serie de exámenes médicos, a Stephen le diagnosticaron esclerosis múltiple, trastorno autoinmunitario que afecta el cerebro y la médula espinal.

Esta enfermedad afecta con mayor frecuencia a las mujeres antes que a los hombres, y generalmente es diagnosticada cuando el paciente tiene entre 20 y 40 años de edad.

En menos de un año, Stephen pasó de ser un activo deportista a un hombre completamente dependiente de su silla de ruedas. Pero a pesar que la esclerosis múltiple es incurable, Stephen ha logrado recuperarse con resultados que asombran.

Ésto, gracias a un arriesgado tratamiento experimental.

Basil Sharrack, neurólogo del hospital Royal Hallamshire, en Sheffield, Inglaterra, propuso la idea de destruir el sistema inmunológico de Stephen para posteriormente reemplazarlo por uno en óptimas condiciones.

A pesar de los serios riesgos que conllevaba el procedimiento, el paciente aceptó ser intervenido. De esta manera, los especialistas extrajeron células madres sanas de Stephen para luego destruir su médula ósea con una fuerte quimioterapia.

Sharrack explicó que finalmente volvieron a introducir las células en el cuerpo, las que comenzaron a crear un nuevo sistema inmunológico. Poco a poco Stephen comenzó a recuperar la movilidad, y desde entonces los médicos supervisan su positiva evolución.

Si bien este tipo de tratamientos aún están en fase de prueba, el caso de Stephen ha generado gran expectación por sus exitosos resultados ante la grave enfermedad, lo que abre una esperanza para el futuro.

Hoy en día Stephen aún se desplaza en silla de ruedas, aunque esto no evitó que pudiera cumplir con uno de sus grandes sueños: volver a bucear.

De acuerdo a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (Medline Plus), la esclerosis múltiple “es causada por el daño a la vaina de mielina. Esta vaina es la cubierta protectora que rodea las neuronas. Cuando esta cubierta de los nervios se daña, los impulsos nerviosos disminuyen o se detienen”.

Sus síntomas varían dependiendo de cada caso, y pueden llegar a durar meses.

“Los ataques van seguidos de remisiones. Estos son períodos en los que hay una reducción o una desaparición de los síntomas. La fiebre, los baños calientes, la exposición al sol y el estrés pueden desencadenar o empeorar los ataques”, sostiene Medline.

El caso de la actriz Jamie-Lynn Sigler

En enero pasado, Jamie-Lynn Sigler, actriz de Los Soprano, sorprendió a todos al reconocer que padece esclerosis múltiple.

“No quería asumirlo porque no quería sentir que sería parte de mi futuro. Pero ahora ya es parte de mi presente, y no quiero sentir que es algo que me deba dar vergüenza”, comentó la artista, asegurando que tiene la enfermedad desde hace 15 años.

La artista agregó que los síntomas se han agudizado durante la última década, principalmente debido a que no puede caminar durante mucho tiempo sin tomar un descanso.

Eso sí, intenta tomarse el tema con buen humor. “No puedo hacer papeles de superhéroes“, comentó entre risas.