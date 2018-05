No eran mocos: mujer con alergia permanente resultó tener fuga de líquido cerebral

Kendra Jackson recibi√≥ m√ļltiples diagn√≥sticos para su condici√≥n que manten√≠a a su nariz moqueando por m√°s de 5 a√Īos. Alergias, un resfr√≠o prolongado, gen√©tica. Pero la raz√≥n result√≥ ser algo mucho m√°s grave: una fuga de l√≠quido desde su cerebro.

La condici√≥n, llamada Fuga de L√≠quido Cefalorraqu√≠deo (FLCR), se caracteriza por una lesi√≥n peque√Īa en el cr√°neo, que permite la fuga del fluido que el cerebro genera de manera constante como una capa de protecci√≥n entre √©ste y el hueso.

La condición fue descubierta luego de que Jackson buscara una segunda opinión de otro profesional de la salud sobre su situación.

“Una de las cosas que me dijo es que algunas veces se despertaba completamente cubierta de este l√≠quido que le ca√≠a de la nariz“, indic√≥ Carla Schneider, la m√©dico asistente de la organizaci√≥n Nebraska Medicine donde Jackson fue tratada. “Eso no es normal. No va de acuerdo a ninguna alergia documentada”, se√Īal√≥ a la cadena estadounidense CBS News.

Jackson le comentó a Shcneider que sus síntomas comenzaron luego de un accidente automotriz en 2013, donde se golpeó contra el volante de su vehículo de manera violenta. La especialista indica que éste debió ser el momento probable en el que la lesión que causó la fuga ocurrió.

La paciente también afirmó que el problema estaba presente en un solo lado de su nariz, lo cual era un indicador claro de que esto se trataba de un caso de FLCR. Las pruebas encargadas por la doctora confirmaron su teoría, y rápidamente la paciente fue operada para solucionar el problema.

Actualmente, Jackson se encuentra en recuperaci√≥n. Su condici√≥n ha mejorado considerablemente, seg√ļn los expertos de Nebraska Medicine.

Schneider afirmó que el caso de Jackson sirve para recordar a los pacientes alrededor del mundo que es importante conseguir una segunda opinión cuando algo parece estar mal después de un diagnóstico inicial.

“Encuentren un doctor con el que tengan una buena relaci√≥n, y no tengan miedo de buscar una segunda opini√≥n. No nos ofenderemos”, afirm√≥ al cerrar su entrevista con CBS News.