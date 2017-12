La principal preocupación de los chilenos en internet: "¿cómo estará el tiempo mañana?"

Como cada diciembre, el gigante de internet Google dio a conocer el listado de lo más buscado en Chile y el mundo durante este año, destacando en el caso de nuestro país, temas relacionados con hechos noticiosos como accidentes, elecciones presidenciales, fenómenos naturales y comercio electrónico.

Pero en el ítem de dudas más consultadas por los chilenos en el famoso buscador, llamó la atención que en la categoría “cómo”, la preocupación más recurrente fue “¿cómo va a estar el tiempo mañana?”.

Bueno, si pensamos que en ciudades como Concepción -alias “Tropiconce”- en un mismo día pueden pasar las cuatro estaciones del año, no es tan raro que esta interrogante haya sido la que más se repitió durante 2017. Después de todo no es muy agradable que la lluvia te pille cuando andas con sandalias (¿a quién no le ha pasado?).

Y si vives en otra zona del país, puede que también estés pendiente de las olas de calor, frío, lluvia, para estar siempre preparado o planificar tus días libres y vacaciones de manera exitosa, sin que las condiciones meterológicas te agüen la fiesta.

A continuación te mostramos las principales preocupaciones que los chilenos buscan en Google.

1. Cómo va a estar el tiempo mañana

2. Cómo saber si soy vocal de mesa

3. Cómo dibujar

4. Como lo cómo

5. Cómo se dice en inglés

6. Cómo se llama esta canción

7. Cómo saber si estoy en dicom

8. Cómo bajar de peso

9. Cómo descargar videos de YouTube

10. Cómo bajar la fiebre

PD: No se enojen, si sabemos que les preocupan muchas otras cosas, pero de un modo a otro a todos nos preocupa cómo va a estar el tiempo para llevar la ropa adecuada al trabajo al día siguiente. Entre tantas diferencias aparentes, tenemos más en común de lo que pensamos, ¿o no?