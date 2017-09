Las reglas básicas de etiqueta que debes saber para no pasar vergüenzas

Para muchos las reglas de etiqueta son normas pasadas de moda, aburridas e innecesarias, pero lo cierto es que nunca está de más conocerlas. Saber comportarse en situaciones sociales suele ser de mucha utilidad en diversos momentos de la vida y además ayuda a crear una buena impresión en los otros.

A diferencia de lo que algunos podrían pensar, estas reglas de comportamiento no son tan difíciles de seguir o recordar, al contrario, basta con incorporarlas a la rutina diaria para que sean parte del comportamiento natural de las personas.

Para comenzar, es importante saber que aunque existen normas de buena educación que debemos seguir a diario, hay comportamientos que deben diferenciarse de acuerdo al rol que estemos jugando en una interacción social.

Por ejemplo, no es lo mismo ser anfitriones que invitados a un almuerzo o cena, porque la primera figura debe estar preocupada de cada detalle para hacer sentir a gusto el resto, mientras que el comportamiento del segundo, puede ser un poco más relajado.

Para que no pases vergüenzas en tu próxima invitación, BioBioChile reunió para ti algunas de las normas de etiqueta básicas que debes considerar y aprender.

Cuando eres invitado

Cuando recibes una invitación no sólo debes responder si irás o no, sino que también es necesario que seas puntual. No es bien visto aparecer tarde y mucho menos enviar un mensaje avisando que llegarás en X cantidad de minutos.

Mejor esfuérzate por llegar a la hora, o cancelar la cita -con antelación- si sabes que no podrás cumplir, así al menos lo explica la revista Forbes.

Ahora, si lograste llegar a la hora, recuerda que es de buena educación llevar un regalo. El vino y los postres siempre serán algo bien recibido.

No obstante, si hay niños en el lugar llévales un obsequio pequeño con el que puedan entretenerse durante un rato, los padres agradecerán el gesto.

El saludo también debe ser protocolar y como eres el invitado que está llegando, es trabajo del anfitrión presentarte con el resto, quienes deben levantarse de sus asientos.

El tono del saludo será dado por el invitado de mayor edad, por lo que hay que estar atentos a si dará la mano, un abrazo o un beso en la mejilla, en este último hay que recordar que se realiza mejilla derecha con mejilla derecha.

Ya en la mesa, las reglas son conocidas. No hay que comer o hablar con la boca llena, no ingerir los alimentos demasiado rápido o lento, y por supuesto, no hablar demasiado fuerte o temas poco adecuados.

Un dato útil y que pocos conocen, es que la servilleta siempre debe ir en el regazo, y cuando terminas tu plato, esta se debe dejar en el lado izquierdo como símbolo de que ya finalizaste tu comida. En tanto, las cucharas, tenedores y cuchillos que ya fueron utilizados deben quedar en el plato y no en la mesa.

Según el portal Good housekeeping, los teléfonos celulares están absolutamente prohibidos durante una cena. Por ningún motivo se deben dejar a la vista, mucho menos atenderlos mientras te encuentres ante la presencia de los invitados. Si estás esperando una llamada o mensaje urgente, entonces debes pedir permiso y retirarte de la mesa para responder.

Algo más a considerar es que, al momento de levantarse de la mesa, es mejor decir “Disculpen”, en lugar de “Perdón”, pues este último se debe utilizar sólo en otro tipo de contextos.

Finalmente, si tienes que retirarte antes de que termine cena, pide hablar con el anfitrión un momento y avísale que debes irte. No te despidas del resto de los invitados, pues ellos podrían intentar disuadirte a que no te vayas, lo que te pondría en una incomoda situación.

Cuando eres anfitrión

La preparación es la base para ser un buen anfitrión. Lo primero que se debe hacer es una lista de invitados, a quienes se les debe avisar con antelación de la cita para que ellos tengan tiempo de decidir si podrán asistir o no.

Luego de eso, es hora de preparar un menú que sea apetitoso pero también variado para poder dar en el gusto a la mayoría de los asistentes. Si alguien tiene algún tipo de alergia, problema médico o estilo de alimentación específico, es responsabilidad del invitado avisar.

Un elemento importante para un evento exitoso es calcular el espacio que tendrá cada invitado en la mesa, se recomienda unos 60-75 centímetros por persona. También es necesario usar un mantel que esté en buenas condiciones y bien planchado.

El portal experto en reglas de etiqueta Protocolo.org, recomienda siempre utilizar un sólo tipo de vajilla y cristalería para los invitados, no importa si es moderna o la más costosa, lo importante es que sea uniforme.

En cuanto a los cubiertos, hay que recordar que el tenedor va a la izquierda del plato, y la cuchara y el cuchillo a la derecha.

“No olvidemos la regla más básica de etiqueta al poner la mesa: los cubiertos se colocan en el orden inverso a la secuencia de uso. Es decir, los primeros en ser utilizados se deben colocar en la parte exterior y luego sucesivamente el resto de cubiertos se colocarán por riguroso orden de utilización”, aseguran.

La mesa debe contar con tres copas, una para el agua (ubicada a la izquierda ) y otras para el vino tinto y blanco (derecha), las que se ponen frente al plato en la parte superior.

Cuando comiencen a llegar los invitados y tras el saludo, se les debe indicar el camino al baño por si quieren pasar a refrescarse antes de saludar al resto.

Después la tarea es presentarlos. Recuerda que se debe comenzar con las damas e introducirlos por su nombre y apellido, y si la ocasión lo amerita con una breve explicación de cómo se conocieron.

Generalidades

Algunas otras cosas que se deben tener en consideración son:

– La forma de tomar té y café pueden parecer la misma, pero son muy diferentes. Mira la gráfica.

– Si estás sentado en una silla baja, no cruces las piernas. En su lugar, sostén las rodillas juntas, e inclínalas al lado. Puedes cruzar tus piernas solamente si pones tu pie derecho detrás del otro.

– Es aceptado aplicar labial en la mesa, pero ningún otro tipo de maquillaje. Y a menos que sean joyas maritales o religiosas, los diamantes sólo se deben usar después de las 18:00 horas.