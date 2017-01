Los objetos más extraños encontrados en los automóviles de Easy Taxi

Todos los días, la mala memoria juega una mala pasada a varios pasajeros de los servicios de Easy Taxi. La cantidad de requerimientos por semana obligó, a la empresa de transporte, a crear un protocolo de devolución; los listados de objetos son más que llamativos.

María Fernanda Rojas tiene 28 años y se contactó con Easy Taxi el pasado viernes 13 de enero. Su caso era bastante peculiar. Había extraviado su recientemente estrenado anillo de compromiso.

“Tengo la costumbre de jugar con mis argollas. Se me van las manos solas y nunca pensé que iba a perder la más importante. Por suerte llamé a la empresa, dimos con el conductor y me la devolvieron sin problemas. Me ahorré un tremendo problema. ¿Cómo puedo ser tan distraída?”, dijo.

Casos como este hay muchos. Franklin Richards es un misionero que llegó hace cuatro meses desde California, Estados Unidos, a cumplir con labores pastorales y es un usuario frecuente de la aplicación. A todos lados va con una biblia que significa mucho para él, pues se la regaló su madre, antes de emprender el viaje. Apareció este lunes en un Easy Economy.

“No sabía dónde se me había perdido. Traté de recodar dónde la había dejado, pero me llamó el conductor, ya que tenía mi nombre en la primera página. Quizás no tiene mucho valor monetario, pero sí sentimental”, expresó.

Desde Easy Taxi reconocen que los objetos extraviados son una preocupación. “Nos enfocamos en que los pasajeros tengan una buena experiencia al transportarse con nosotros. Por eso activamos un protocolo de devolución. La gente agradece mucho cuando llamamos para decir que algo apareció. En un 90 por ciento de los casos las cosas encuentran nuevamente su dueño”, dijo el gerente general de Easy Taxi, Manuel Parraguez.

La empresa hizo un ranking, por categoría, de los objetos encontrados. En primer lugar, aparecen las prendas de vestir como chaquetas o polerones, en época de invierno. En segundo lugar, objetos personales como billeteras o teléfonos. En tercer lugar, vienen los lentes de sol; y, por último, artículos de trabajo como carpetas, agendas o documentos sueltos, que el pasajero transporta en su mano y que quedan en un costado del asiento.

Sin embargo, no todos los objetos son tan cómodos de devolver. Felipe Costa es un joven conductor y encontró un artículo que le provocó bastante risa.

“Se subieron dos mujeres de unos 25 años en un mall del sector oriente. Iban algo apuradas. Terminó el viaje y se despidieron rápidamente. Esa fue mi último servicio del día. Al llegar a mi casa, como siempre, limpié el auto. Ahí fue cuando me encontré con un extraño objeto: era un látigo de cuero. Lo más curioso fue que, como se quedaron con mi número de teléfono, una de ellas me envió un mensaje para recuperarlo. Espero que lo disfrute mucho pues se lo devolví al día siguiente”, manifestó.

El llamado, entonces, es a fijarse bien antes de descender de un vehículo. Si bien casi siempre se recuperan los objetos, los usuarios se podrían evitar más de una complicación.