4 errores comunes al preparar empanadas

Se acercan las fiestas patrias y muchos se disponen a preparar deliciosos platos típicos para disfrutar de la celebración.

Uno de los principales son las empanadas, ese exquisito manjar criollo relleno de carne, cebolla, huevo duro y aceituna, entre otros ingredientes.

Sin embargo, por apuro o desconocimiento, muchos cometen errores a la hora de cocinarlas.

A continuación te dejamos con algunas equivocaciones comunes a la hora de hacer las empanadas, según el director de la Escuela de Hotelería, Turismo y Gastronomía de Inacap, Luis Endía Bilbao.

1 – Sobrecondimentación

Los condimentos son importantes para darle sabor al pino de la empanada, pero a algunos se les pasa la mano.

“En rigor, el sabor es cebolla, carne y sal y no quedarte con la sensación gustativa de uno de esos aliños como el comino o el ají color, durante todo el día”, afirmó Endía.

2 – Falta o exceso de ingredientes

“Desde el extremo de una empanada sólo con aire hasta casi una que cae en un plato principal de kilo”, señaló el especialista a BioBioChile.

La empanada es una entrada, de hecho generalmente se come antes del almuerzo, por lo tanto, no debe dejarte completamente satisfecho. A menos que sea tu única comida no debería sobrepasar los 220 gramos.

3 – Calidad de ingredientes

“Una de las condiciones de una empanada es que tiene que ser carne picada junto a la cebolla. La cebolla le aporta humedad y debe estar en proporción 1 de 3 (a la carne)”, expresó el experto.

Las mejores carnes son posta o sobrecostilla, señaló Endía. Además, debe llevar una mitad de huevo cocido, una aceituna y dos o tres pasas. Bueno, este último ingrediente se puede omitir si lo deseas. “Si a nadie le gusta las pasas, para qué”, indicó el profesional.

4 – Empanada hirviendo

“Pierden todo el gusto ya que se están comiendo un plato a 90 grados Celsius, es hasta brutal. El ideal es esperar entre 8 a 10 minutos y disfrutar lo que comen. Además ello permite que pierda presión y así degustar su verdadero sabor”, recomendó el chef.