Subsecretaria Castro por educación sexual desde prekinder: Se aborda de manera integral

El Ministerio de Educación (Mineduc) está evaluando ampliar la obligatoriedad de la educación sexual desde prekinder o kinder.

Actualmente la ley indica que se debe implementar un programa en los cursos de ense√Īanza media en los establecimientos educacionales.

La subsecretaria de Educaci√≥n Parvularia, Mar√≠a Jos√© Castro, convers√≥ con el Expreso B√≠o B√≠o sobre esta tem√°tica y se√Īal√≥ que “esto no es algo nuevo. La educaci√≥n sexual como tal se aborda en la primera infancia en la educaci√≥n parvularia desde una perspectiva integral”.

Sobre esto explic√≥ que “toma las diferentes dimensiones del del ser humano, la biol√≥gica, psicol√≥gica, espiritual, social, por lo tanto no es una educaci√≥n sexual. No es que ahora se vaya a hacer una educaci√≥n sexual en estos niveles, esto es algo que viene recogido hace mucho tiempo en las bases curriculares y en el trabajo que se hace”.

“Hay un poco de desconocimiento de no entender que no es necesario que exista la asignatura educaci√≥n sexual y no entender que esto es parte del curriculum”, agreg√≥.

Castro complement√≥ con que estas tem√°ticas adem√°s est√°n contempladas en la ense√Īanza b√°sica. “Cuando uno mira completa las bases curriculares de educaci√≥n parvularia y despu√©s en la b√°sica, en toda la educaci√≥n se toman estos ejes en orientaci√≥n o consejo de curso”.

“Puede haber un poco de no comprender que no exista un programa necesariamente en una cierta etapa como esta, pero esto no significa que no se est√© abordando”, indic√≥

Escucha la entrevista completa realizada por √Āngeles Araya y √Ālvaro Escobar a continuaci√≥n: