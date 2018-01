Abogado Alday y acusación de montaje: Se vio vulnerada la presunción de inocencia

Viernes 26 enero de 2018 | Publicado a las 17:24

El abogado de la Defensoría Penal Mapuche, Juan Pablo Alday, se refirió al complejo escenario que enfrentan las instituciones tras la acusación de montaje por parte de Inteligencia de Carabineros en el denominado Caso Huracán.

En conversación con Podría Ser Otra Cosa, Alday sostuvo que estarán espectantes a la querella de la Fiscalía de Temuco considerando que como defensores deben analizar si esto les puede dar alguna ventaja procesal en la defensa de sus representados.



Lee también: Fiscalía cierra Operación Huracán y abre investigación en contra de Carabineros

En ese sentido, sostuvo que mantienen lo que han manifestado desde el 24 de septiembre de 2017 cuando sus representados fueron detenidos y es “la falta de participación de ellos” en los delitos imputados.

Por lo mismo, reiteró que solicitarán un sobreseimiento y no un recurso para no perseverar, ya que “esta causa debe terminar porque no hay antecedentes de delito alguno“.

“Lo que más lamento es que 8 personas hayan estado privadas de libertad por más de 20 días y que se haya llevado una causa donde el Minsterio Público dijo que se incorporaron mensajes de texto en un celular”, sostuvo, agregando que eso implica “4 meses investigados por delitos gravísimos”.

El abogado recalcó que durante el proceso “se vio vulnerado su presunción de inocencia. Sólo por el hecho de ser mapuche se entienden que son terroristas”.

Escucha aquí la entrevista completa