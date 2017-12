Jorge Pizarro y dichos de Mariana Aylwin: Si no se llamara así no tendríamos repercusiones

Viernes 22 diciembre de 2017 | Publicado a las 12:06

El senador DC Jorge Pizarro se refirió a los dichos de Mariana Aylwin, quien declaró sentirse más identificada con Chile Vamos que con la Nueva Mayoría. Lo anterior generó una división política al interior de la Democracia Cristiana.

En conversación con Expreso Bío Bío, calificó de “lamentables” las palabras de Aylwin y enfatizó en que si “ella no se llamara Mariana Aylwin no tendríamos estas repercusiones“.

“Cada uno puede tener su opinión en distintos temas, somos un partido con democracia interna y con libertad de expresión pero también formamos parte de un partido”, dijo el senador.

En ese contexto, agregó que “cuando la institucionalidad partidaria, en este caso el Consejo Nacional, la Junta Nacional toma una decisión, hay que respetarla y no colocarse permanentemente en contra porque lo único que uno hace con eso es dañar al partido“.

Para el senador, los dichos de Mariana Aylwin son “un daño a la institucionalidad del partido que bastante maltrecho ya estamos, entonces uno dice si ella tiene interés en acercarse a otras posturas, o renuncia a la DC o guarda un silencio público“.

El senador no se mostró conforme con las palabras de Aylwin y aseguró que “nosotros le pedimos que fuera candidata a senadora, candidata a diputada, si ella cree tener una postura que representa las bases DC podría hacerlo, pero cada vez que se le pide algo no está, pero está para la televisión, la radio, está para contradecir lo que la colectividad decide”.

Además, comentó que si “ella no se llamara Mariana Aylwin no tendríamos estas repercusiones, porque a Juan Pérez o Mariana Pérez no lo llaman (…) Hoy tiene que explicar sus dichos y debe sincerar su postura”.

Escucha la entrevista completa aquí: