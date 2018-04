Minsal anuncia que este sábado comenzará plan de reducción de listas de espera en la RM

Este s√°bado se iniciar√° el plan de reducci√≥n de listas de espera anunciado por el Gobierno durante su campa√Īa, y lo har√° en dos hospitales de la regi√≥n Metropolitana: el Luis Tisn√© y el Hospital de La Florida.

El anuncio lo hizo la subsecretaria de Redes Asistenciales, Gloria Burgos, quien explic√≥ que se comenzar√° a reducir la lista de espera quir√ļrgica en una primera instancia.

Sin embargo, la autoridad dijo no tener claridad del método de financiamiento de la medida, no tener pacientes con horas agendadas y no tener un plan de cómo los recintos resolverán esos requerimientos.

Rubén Gianero, director del Hospital de La Florida, afirmó que están disponibles para iniciar el plan de reducción y que cada recinto resolverá cómo resuelve sus listas.

El anuncio se da el mismo día en el que el diario La Tercera reveló que el déficit operacional de los hospitales del país marcó un nuevo récord en 2017: llegó a $625 mil millones, es decir, US$1.000 millones, ubicándose como el más alto de la historia.

Cifra que se explica por los gastos de los recintos en el área de recursos humanos y compra de bienes y servicios. Donde se incluye por ejemplo, en el pago a sociedades médicas por prestaciones que deberían realizarse en horario hábil, a precios menores, o compras directas de fármacos, cuyo costo disminuye considerablemente cuando se realiza a través de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast).