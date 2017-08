La historia de la conductora que confundió acceso a estacionamiento en edificio capitalino

El jueves se dio a conocer un video donde una conductora intentó acceder con su auto a través de las escaleras del acceso peatonal de un edificio tras confundir esta entrada con la del estacionamientos del lugar en la comuna de Vitacura, región Metropolitana.

La mujer en su Land Rover Freelander 2 de color gris, año 2009 y con 2505 kilos de peso, accedió a la escalera de peatones del edificio VitaSpace, momento en que personal de la Municipalidad de Vitacura que pasaba por el lugar, corrió a ayudarla.

Aparentemente, la mujer intentó salir en reversa, no obstante, el auto se fue hacia adelante.

Pese a que podría haber sido un accidente de gravedad, la mujer resultó sin lesiones. Incluso, el automóvil que manejaba no terminó con grandes daños tras sacarlo con una grúa.

Según consignó LUN, el coordinador del edificio, Luis Sirota, dijo que no es la primera vez que ella iba al centro médico del lugar. “Venía seguido. Debe haber pensado que era la bajada de autos. Se distrajo”, sostuvo.

Respecto a la ayuda otorgada por personal del municipio a la conductora, explicó que “le decían ponga el freno de mano y bájese. Pero ella se bajó y el auto se fue, igual que en los monos animados. menos mal que no venía nadie subiendo o bajando al escalera”, dijo al medio de comunicación.

Sirota, quien conoce perfectamente las entradas del edificio, señaló que la primera se encuentra por la calle Juan XXIII hacia la rotonda Irene Frei de Vitacura es un acceso para los autos de carga.

“Después viene la entrada de los peatones que se dirigen al hall del edificio (por donde entró la mujer), ahí no hay ninguna pasada de autos”, dijo al matutino.

Frente a ese acceso hay un paso de cebra y la vereda tiene un desnivel para que pasen las sillas de ruedas, aunque enfatizó que es imposible que un auto quepa.

Diez metros más allá está la entrada de estacionamiento con dos barras de parking, una para entrar y otra para salir. “Creo que esto nunca le ha pasado a nadie. Ella me pidió disculpas, me dijo que fue impertinente, que no se dio cuenta”, dijo el coordinador.

Según Sirota, el seguro del edificio costeará las reparaciones, por lo que el acceso principal estará clausurado. Debido a ello, las personas tendrán que ingresar por el acceso al costado.