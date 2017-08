Ruta 68 implementará pago electrónico con tag para reducir congestión en plazas de peaje

La Ruta 68, carretera que conecta a Santiago con Valparaíso, ya ha comenzado a superar la capacidad de tránsito para la que fue diseñada y se demuestra con las altas congestiones en los peajes de Lo Padro y Zapata con cerca de 38 mil vehículos diarios.

Así lo aseguró el diario El Mercurio, en donde se destaca que las aglomeraciones ya no solo ocurren en los fines de semana, celebraciones destacadas o feriados, puesto que la situación se repite de lunes a viernes por estudiantes o trabajadores trasladándose.

La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), en un estudio citado por el medio, determinó que la Ruta 68 actualmente recibe en promedio una afluencia de 4 mil vehículos, cercano a su capacidad máxima que es 4.500, por lo que se hizo una necesidad modificar el sistema.

Ante esto, la concesionaria a cargo Abertis instaló un sistema de pago electrónico en las plazas de peaje como medida para evitar los largos tacos que se producen por el pago manual, el que funcionará por el reconocimiento del tag y espera estar operativo antes de Fiestas Patrias.

La modalidad será así: el vehículo deberá detenerse en la antena para que se ejecute el descuento, lo que sólo funciona cuando se tiene la cuenta al día. Si es que eso no sucede o no se tiene tag, las barreras no subirán y se pagará en el sistema antiguo.

Christian Barrientos, director de Desarrollo Comercial de la empresa, explicó al medio que “todo está listo y dispuesto. Necesitamos que el ministerio nos dé la autorización lo más pronto posible para que podamos anunciar a nuestros horarios que partimos con el cobro electrónico”.

Desde el Ministerio de Obras Públicas aseguraron estar disponibles para agilizar el ajuste administrativo y celebraron la idea que se implemente antes del 18 de septiembre.