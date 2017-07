Presentan querellas contra concejal de Cerro Navia por amenaza de muerte e injurias

Este lunes con el respaldo del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), un estudiante de Derecho y dirigente vecinal de Cerro Navia presentó hoy dos querellas contra el concejal David Urbina, por amenazas de muerte e injurias en razón de su orientación sexual.

El denunciante, Rubén Bustos, sostuvo que desconoce los motivos del concejal para actuar de esa forma ya que hasta mayo de este año trabajan juntos cuando un problema por el préstamo de un proyector habría desatado la ola de amenazas que se extendieron por cerca de 20 días.

Bustos entregó el audio donde se pueden escuchar amenazas en las que una persona dice de forma textual: “te voy a reventar ese cráneo maricón conchetumare (sic). No sabí con quién te metiste maricón culiao (sic)”.



“Vo creí a que a mí me importa la carrera política: Me importa callampa”, añade.

Asimismo, el dirigente detalló que, hasta antes de la exposición pública de este caso, no había hecho pública su orientación sexual.

Óscar Rementería, vocero del Movilh, dijo que, a su juicio, el concejal abusó de su cargo para proferir las amenazas y descalificaciones hacia el dirigente vecinal, por lo que lo conminó a dar explicaciones ante la justicia respecto a su actuación.

Radio Bío Bío intentó contactar al concejal David Urbina, sin embargo el edil explicó a través del gabinete municipal que no entregaría declaraciones a la prensa producto de la judicialización del caso.

No obstante, a través de su perfil en la red social Facebook, Urbina dijo que había sido hostigado por el dirigente en reiteradas ocasiones, lo que provocó un “momento de rabia”.

A ello, el edil agregó que “lo insulté sin medir el impacto que esto tendría y de lo cual no estoy orgulloso porque la rabia fue más fuerte y lamento que haya involucrado y herido a otras personas”.

De esta forma, ambas partes esperarán la conclusión judicial del problema para determinar la veracidad de los mensajes y una eventual sanción respecto a los actos del concejal.

Este artículo describe un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra (Artículo 4 del Código Procesal Penal)