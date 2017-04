Municipalidad de Providencia niega registro de cámaras a joven agredido por taxistas

La Municipalidad de Providencia negó la entrega de los registros de las cámaras de seguridad de la comuna a un joven que denunció ser agredido por un grupo de taxistas.

Este 24 de abril el municipio entregó la respuesta a la solicitud ingresada por Christian Streinesberger, un joven universitario de 23 años que denunció que el 19 de marzo, entre las 5:00 y 6:00 horas, fue golpeado en reiteradas ocasiones por un grupo de taxistas.

Además, acusa un actuar negligente de Carabineros que, a su parecer, de haber actuado ante el primero pedido de ayuda podría haber evitado los ataques posteriores.

Contactado por BioBioChile, Christian relató que todo sucedió después de haberse juntado con amigos en el barrio Bellavista a celebrar un cumpleaños. Cuando se retiraban, un grupo de taxistas los ofrece trasladarlos, pero ellos optan por irse en micro ya que los taxis que se ubican en esa zona y a ese horario no realizan los viajes con taxímetro.

Esto habría molestado a los conductores, quienes lo insultan e intentan quitar un gorro que llevaba puesto.

Al alejarse, sus amigos cruzan un bandejón central y él se acerca a una patrulla de Carabineros que pasaba por el lugar, advirtiéndoles de lo sucedido. Pese a la denuncia, los uniformados habrían continuado su trayecto.

Ante esto, Christian comenzó a buscar a sus amigos, ya que uno no es de Santiago, por lo que no podía dejarlo solo. En esa momento se encuentra con otro conocido, a quien le comienza a contar lo sucedido.

“Cuando estaba hablando con él, siento que me pegan por atrás de nuevo, me doy vuelta y había tres tipos, uno tenía un fierro. Los veo y salgo corriendo, a media cuadra los había dejado atrás, pero me encierran unos taxis y se bajan otros tipos, de nuevo con fierros”, relató.

Cuando lo alcanzan, lo tiran al suelo y lo golpean, diciéndole que los golpes son “por choro y por ‘sapo’“, ya que anteriormente había hablado con Carabineros.

De acuerdo al relato, los agresores paran la golpiza cuando escuchan gritos de otras personas, no sin antes robarle su gorro y el dinero de su billetera.

Pese a los golpes y a estar sangrando, continúa en búsqueda de su amigo, a quien lo encuentra junto a otra patrulla de carabineros, justamente contando lo que había sucedido anteriormente. Pese a lo sucedido, el carabinero solo les recomienda irse a sus casas, sin reparar en que los jóvenes no tenían cómo llegar a sus hogares.

“Cómo nos vamos a ir para la casa, con los taxis que nos acaban de pegar o en el paradero a esperar que nos peguen de nuevo”, cuestionó.

Uno de los supuestos agresores vuelve a cruzarse cerca de ellos, por lo que Christian y su amigo anotan la patente del vehículo.

Después de eso, prosigue, los pasa a buscar un auto particular que habían contactado minutos atrás ante la indiferencia de Carabineros. Cuando ya habían avanzado un par de kilómetros, nuevamente son confrontados por un grupo de taxistas, quienes habrían aprovechado un semáforo en rojo para volver a atacarlos, rompiendo los vidrios del automóvil.

Este episodio culmina con una persecución de los taxis al auto particular, que incluyó intentos de chocar al auto. Cuando logran alejarse, se encuentran con otra patrulla de Carabineros, quienes nuevamente pese a haber relatado todo lo ocurrido, no proceden si quiera a llevarlos a constatar lesiones.

Solicitud a Municipalidad de Providencia

Luego de constatar lesiones y hacer la denuncia al día siguiente, otra de las acciones que decide emprender, por sugerencia de Fiscalía, es solicitar los registros de las cámaras de seguridad de Providencia, con el fin de aportar mayores antecedentes y poder agilizar la causa.

Esta solicitud la hace a través de Transparencia de la municipalidad. Sin embargo, el municipio no accedió a la entrega de los registros.

“Es decisión de esta municipalidad denegar la entrega de información, por cuanto las grabaciones de las cámaras de seguridad son datos personales, incluso, sensibles a personas que se encuentran protegidas tanto por nuestra constitución política como por la ley de protección de datos y cuya divulgación puede afectar sus derechos fundamentales a la intimidad, la privacidad y la propia imagen”, sostiene la respuesta.

BioBioChile se contactó con comunicaciones del municipio para profundizar sobre la decisión, dando respuesta a través de su cuenta Twitter. Por ese medio, la municipalidad insistió en el punto anteriormente mencionado.