Familia desesperada: roban computador único en Chile a hombre con enfermedad degenerativa

La noche del día martes 10 de diciembre, un hombre sufrió el robo de su computador. Sin embargo, no era uno común y corriente, sino que es el medio que tiene para poder comunicarse y trabajar ya que padece la enfermedad de la motoneurona, una enfermedad degenerativa.

“Mi marido tiene una enfermedad neurodegenerativa y el computador básicamente es una herramienta para él”, contó a Biobiochile, Laura, la pareja de Cristóbal, víctima del robo.

Fue recién en Navidad cuando le regalaron a Cristóbal el computador, único en Chile, con características avanzadas ideales para alguien con la enfermedad de la montoneurona, la que afecta las neuronas motoras, por lo que quien la padece va perdiendo la capacidad de controlar los músculos, lo que con el tiempo afecta los movimientos, donde simples tareas como caminar, hablar o moverse se vuelven complejas.

Por esto, el Alienware era el regalo perfecto, ya que tiene un sistema donde las tareas que comúnmente se realizan en un computador con las manos, en este sistema se puede hacer mediante la vista.

“Recién lo estaba aprendiendo a usar, porque no es simple, hay que adiestrar el ojo y compatibilizarlo con el computador y él estaba en eso, estaba como en un entrenamiento. Iba a hacer todo, todo, desde mandar un mail, jugar, trabajar, escribir en word, todo“, relató.

Sin embargo, el día martes, mientras nadie se encontraba en el departamento del matrimonio ubicado en Luis Pasteur con Manquehue, en la comuna de Las Condes, unos antisociales -aunque aún se desconoce el número- entró al lugar y sustrajeron un celular, un anillo, y cuatro notebook, entre ellos, el Alienware, que tiene un valor superior a los dos millones de pesos.

“Yo salí a una reunión, y mi hermano volvió como a las siete y cuando él volvió se quedó en el patio limpiando su moto, y cuando entró se dio cuenta que no estaba su computador y entró a mi pieza y notó que estaban todos los cajones de los veladores de mi closet tirados arriba de la cama y y me dice : ‘Oye pero cómo dejas tan desordenado’, y yo le dije: ‘de qué desorden me estás hablando"”.

En ese momento, Laura le dice que mire si están los computadores, y se dan cuenta que habían sufrido un robo, y que incluso habían entrado por la puerta de su hogar.

“Yo siempre me reía antes de este computador y decía que se podrían robar con suerte 500 lucas y no poh, teníamos hartas cosas, el robo fueron como cuatro millones de pesos y ese computador era lo más caro”, por lo mismo, no dudó en viralizarlo y pedir ayuda a través de redes sociales.

Además una vez que se percataron acudieron inmediatamente a la PDI, quienes les dijeron que “ellos tratan de reducirlo al tiro y el tema es como ya estás viralizando la noticia, en el fondo se quema, les cuesta más reducirlo, sobre todo al ser un producto tan específico”, indicó.

De hecho explicó que es tan específico, que este computador no le serviría a nadie más que a su marido, ni siquiera a otra persona con la misma enfermedad, ya que está compatibilizado con su cara y con la estructura de sus ojos.

“El software está compatibilizado con los ojos de mi marido, no con los ojos de otra persona”, sostiene.

Para la familia de Cristóbal, lo más importante es que este sistema era una ayuda para el futuro, teniendo en cuenta que tiene una enfermedad degenerativa, la que irremediablemente suele ir avanzando.

“Lo más importante es que tenía un tema de inclusión, ya que que tenía la posibilidad de trabajar desde la casa, la posibilidad de estar más conectado, porque le costaba mucho meterse al computador, era la posibilidad de que más adelante si él pierde la posibilidad de hablar pueda comunicarse con el mundo “, explica.

Pese a toda esta situación, contó que su marido en este minuto se encuentra tranquilo.

“Mi marido tiene un nivel de templanza impactante, me miró y me dijo, bueno, es un computador, no había nadie, no nos pasó nada a nadie, eso es lo importante”.

Hasta el momento de los ladrones no se sabe nada, la PDI se encuentra revisando el material, ya que en el sector hay varias cámaras de seguridad. De todas maneras, Laura hace un llamado a la voluntad del o los ladrones.

“Apelo a la voluntad del ladrón, que tenga algo de corazón y que por último devuelva el computador de mi marido que es lo que más me importa“.

“Le diría que por favor tuviera un poco de corazón y entendiera que en el fondo hay una enfermedad muy tremenda y es la vía de comunicación que la larga va a tener con el mundo y lo está limitando, es como si le estuviera cortando las manos a una persona“.

El notebook es marca DELL, sin embargo, no dice la marca si no que sólo se lee Alienware, es de 17 pulgadas y pesa cuatro kilos.

En tanto, los otros computadores son un Macbook de 13 pulgadas, un Assus de 14 y un Netbooks Acer, computadores que también eran una fuente de trabajo para los otros integrantes de la familia.

Por esta razón hacen un llamado urgente y piden que cualquier información se les haga llegar, directamente, a través de la cuenta: https://twitter.com/malapena.