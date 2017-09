Despidos de funcionarios causan problemas en municipio de Hualpén: vecinos acusan molestia

Atrasos, demoras y filas. Ese es el escenario en la comuna de Hualpén, tras la desvinculación de 94 funcionarios municipales a contrata. No hay personal para atender la demanda de la ciudadanía, reconocieron los propios trabajadores.

En efecto, a no más del 60% de su capacidad estaría funcionando la Municipalidad, luego de que los concejales no aprobaran un aumento de presupuesto para mantener en la casa edilicia a a los trabajadores.

En el juzgado de policía local casi no hay movimiento, porque no hay nadie que atienda. Tampoco está el ajetreo cotidiano en la oficina de partes y varios funcionarios están realizando labores dobles para no dejar sin atención a quienes lo necesiten.

Margarita Aguilera quedó sin trabajo y aseguró que “no se está entregando todo lo que se debe entregar profesionalmente, lo que se merece la comuna, la gente”.

En tanto, Silvia Ayala llegó hasta el municipio a realizar algunas consultas. Documento en mano, se quedó sin atención, ya que no había nadie en el departamento en que debían darle una respuesta. Ella espera que el problema se solucione pronto.

“No hay para donde ir (…) tiene que arreglarse a la brevedad”, dijo.

Los trabajadores desvinculados, fueron a la contraloría durante esta jornada para realizar las consultas respectivas al caso sobre qué pueden hacer. No descartaron una demanda colectiva contra la Municipalidad de Hualpén.