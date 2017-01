Alcalde de Pumanque: el incendio ha quemado cerca del 70% del territorio comunal, es dramático

Los incendios están afectando a gran parte del territorio nacional, hoy día los ojos están puestos en la Región de O’Higgins, con incendios forestales que han sido dramáticos e incontrolables.

Una de las comunas más afectadas por las llamas ha sido Pumanque, en este contexto, el alcalde de la localidad, Francisco Castro, señaló al Expreso Bío Bío, que hasta ahora está relativamente en calma, pero existen varios focos activos del incendio.

“Alrededor de 25 mil hectáreas se encuentran quemadas, eso representa al rededor del 60-70% del territorio comunal, por lo que obviamente la situación es dramática“, expresó.

Un punto que realmente es preocupante, según señaló es la falta de forraje para los animales, ya que “la mayoría de nuestra población son pequeños agricultores que se dedican a la crianza de ganado menor y eso hoy día es lo más terrible, también tenemos pérdidas totales”.

Además, reveló que hasta ahora hay 17 viviendas completamente quemadas, mientras que la cifra podría ascender, argumentando que hay una proyección de 30.

La Escuela Municipal de Pumanque en el centro urbano, es el refugio que se ha dispuesto para los vecinos, “en este momento hay cinco familias que son las que están albergadas las demás se encuentra con familiares, amigos y todos los días se está evacuando gente”, indicó.

Respecto a la cantidad de contingente de emergencias que combaten el incendio, dijo que hoy en la mañana habían más de 100 personas de la Conaf, también está trabajando la brigada del ejército y cerca de 300 bomberos como promedio.

En cuanto a las razones que habrían provocado el siniestro, argumentó que aún no hay nada definido, pero se baraja una hipótesis.

“La información que hemos ido recogiendo que puede ser veraz o no, (…) no se trata de algo intencional, si no que más nada producido por el tema de cables eléctricos, son muchas las redes que pasan a través de bosques y hay falta de mantenimiento y eso es lo que eventualmente habría dado origen a estos incendios, tanto al de Santa Cruz, como el nuestro”, explicó.

Además, aseguró que ahora la primera urgencia es parar el incendio, “luego tenemos que preocuparnos de recuperar las vivienda de las familias, no van a estar siempre en un albergue y la tercera que desde mi punto de vista es la más dificultosa pero la más importante es recuperar la actividad económica de estas personas, porque hoy como digo la mayoría se dedica a la crianza de ganado menor, no hay ningún pastito, porque se ha quemado absolutamente todo”, detalló.

Además, informó que hay una gran pérdida de masa de ganado con el incendio, la principal fuente de ingreso para los habitante de Pumanque.

Por lo mismo, el alcalde pide que el Gobierno tome acciones y que se declare zona de catástrofe para así agilizar las acciones y así las personas reciban ayuda oportuna.

“El tema de las personas la tenemos controlada, tenemos techo, tenemos comida, el tema de la vivienda la estamos viendo en paralelo con contactos con municipios de Santiago, pero el foco debemos ponerlo en cómo se recupera la actividad económica, al final en cómo recuperamos la vida de estas personas“.

Escucha a continuación la entrevista realizada por Ángeles Araya en el Expreso Bío Bío: