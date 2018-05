Peligrosa bacteria de ovejas ataca a huemules en Torres del Paine: Conaf investiga caso

La Corporaci√≥n Nacional Forestal (Conaf) est√° actualmente investigando la presencia de una extra√Īa enfermedad en los huemules del Parque Nacional Torres del Paine; provocada espec√≠ficamente por una bacteria que viene desde las ovejas.

Se trata de la denominada “Corynebacterium Pseudotuberculosis” que produce la patolog√≠a llamada linfoadenitis caseosa, la cual se manifiesta en huemules con protuberancias y puede causar la muerte de los animales.

Por lo mismo, Conaf ya envió veterinarios de urgencia al lugar para aclarar lo que está ocurriendo y para idear un plan y estrategia de contención, consigna Las Últimas Noticias.

“Se est√°n estableciendo las estrategias de c√≥mo abordar el problema y ver finalmente lo que se va a hacer”, dice el profesional de la Conaf Rafael Contreras de la provincia √öltima Esperanza.

Sin embargo, admiten que es una situación muy difícil, ya que capturar a los huemules, para tratarlos, es una compleja tarea que puede incluso causar la muerte de estos por el estrés que se puede generar.

En tanto, otra dificultad que se les presenta a los profesionales es que no está claro si es el mismo patógeno el que produce la enfermedad en todos los huemules; algo que no pueden determinar ya que no hay un laboratorio para este tipo de tareas en la zona .

En cuanto a las razones detrás del contagio entre ovejas y huemules, los expertos de Conaf aseguran que podría ser por la entrada ilegal de animales al parque, los que después entran en contacto con otros.