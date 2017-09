Miguel Palma músico creador del "Canto a Magallanes" es Ciudadano Ilustre 2017

El intendente de Magallanes, Jorge Flies, en conjunto con un grupo de destacados ciudadanos ilustres de la región, se reunieron la tarde del miércoles para deliberar y elegir al Ciudadano Ilustre de Magallanes 2017.

El galardón que recayó en el reconocido músico puntarenense Miguel Palma Dragicevic, uno de los fundadores e integrante del grupo Taller Alturas, creadores del “Canto a Magallanes”, obra símbolo del regionalismo patagónico, que en formato de cantata, narra la historia de la región, desde su creación, pasando por el periodo precolombino, la llegada del hombre blanco y la formación de la esencia de la comunidad más austral del país.

Distinción unánime

Una vez que el jurado, compuesto por nueve ciudadanos ilustres, determinó por unanimidad que Miguel Palma era quien reunía todos los méritos para ser galardonado, la comitiva -encabezada por el intendente Jorge Flies y la gobernadora Paola Fernández- se encaminó hacia el preuniversitario Cpech, del cual el premiado es su director, para comunicarle personalmente la noticia.

Luego de algunos minutos, Palma se asomó para ver porque había tanto barullo en la calle, momento en que se encontró cara a cara con el intendente, quien sin preámbulos lo abrazó y estrechó su mano, mientras la gente que se había agolpado aplaudía espontáneamente al saber el motivo del saludo.

“Usted ha sido elegido unánimemente como Ciudadano Ilustre de Magallanes 2017 por su méritos y por lo que ha hecho como persona y gran hombre de esta región, en el ámbito cultural y artístico”, le manifestó Flies.

Inesperada noticia

Palma agradeció la distinción expresando que nunca nada lo había sorprendido tanto. “Hace diez minutos me llamó mi amigo Fernando Calcutta (uno de los jurados), que quería venir a conversar conmigo y yo le respondí que tenía una reunión y que debía ser muy corto”, contó entre risas.

Tras eso, relató que abrió la puerta y “no me lo imaginé nunca, creo no ser merecedor, hay muchas otras personas que pueden tener mayores méritos que los que tengo yo, que he contribuido modestamente, con mi grupo Taller Alturas, a hacer un trabajo cultural en Magallanes”.

Asimismo, tuvo palabras de reconocimiento para Fernando Ferrer, autor del inolvidable texto del “Canto a Magallanes”, porque “pienso que él hubiera estado muy bien en este lugar y estará contento en este momento”.

Ceremonia de premiación

El intendente de Magallanes informó que la entrega de la distinción “Ciudadano Ilustre de Magallanes 2017” se realizará el 21 de octubre próximo, Día de la Región.