Feuach anuncia acciones legales contra Carabineros tras marcha del 19 de abril

La Federaci√≥n de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile (Feuach) confirm√≥ que iniciar√°n acciones legales contra Carabineros debido a los √ļltimos hechos ocurridos en la manifestaci√≥n del 19 de abril en Valdivia, donde tres personas resultaron con lesiones leves tras ser detenidos.

As√≠ lo dio a conocer Valentina Gatica, presidenta de la Feuach, quien denunci√≥ la violencia ejercida por Carabineros en la √ļltima manifestaci√≥n, donde ella y dos j√≥venes m√°s, fueron detenidos mientras -asegura- intentaba frenar los enfrentamientos entre los estudiantes y personal de FFEE.

En conversación Radio Bío Bío, Gatica dijo que con el apoyo de la casa de estudios presentaran acciones legales por los presuntos abusos cometidos por carabineros en estos enfrentamientos producidos en el acceso al Campus isla Teja de la Universidad Austral.

Además dijo que no se sentarán a conversar con la institución, ya que no creen que esto sea necesario para que los funcionarios entiendan que no es la manera correcta de proceder.

Recordemos además que en los enfrentamientos también resultaron dos uniformados lesionados y desde Carabineros justificaron el acceso a la UACh asegurando que cuando existe delito flagrante, tienen las facultades para ingresar aunque sea un recinto privado.