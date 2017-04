Acusan a municipio de Valdivia de no entregar dinero aprobado en salud para sector costero

Dirigentes sociales de sectores costeros de la región de Los Ríos llegaron durante horas de la tarde de este martes a las dependencias de la Municipalidad de Valdivia, previo a la cuenta pública, para mostrar su malestar con las autoridades mediante una manifestación.

Aseguran que desde la entidad edilicia aún no se les entrega 150 millones de pesos correspondientes al presupuesto 2016 en salud. Junto con ello denunciaron que se buscaría trasladar un vehículo utilizado en el Cesfam de Niebla para traerlo a Valdivia.

Así lo denunció el dirigente Patricio Alarcón, quien es presidente del Consejo de Desarrollo de la Costa.

Víctor Escalona, coordinador de Servicios Incorporados de la Municipalidad de Valdivia, respondió a las acusaciones y dijo que no se le ha quitado ningún vehículo.

En cuanto a la denuncia por la no entrega de 150 millones de pesos aprobados por el Concejo para la Costa, aseguró que esto se debió a los problemas generados por el paro de funcionarios del año pasado, pero que la situación no generó ningún perjuicio para la comunidad y que no se dejó de entregar ninguna prestación.