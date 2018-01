Alcalde de Osorno asegura que autoridades eclesiásticas deben pronunciarse por caso Barros

Lunes 15 enero de 2018 | Publicado a las 05:40 · Actualizado a las 05:41

La división en la diócesis de Osorno ha llamado la atención de los medios internacionales, dando a conocer el descontento de un sector de los laicos por la permanencia del obispo Juan Barros Madrid en la ciudad y la nula respuesta del Vaticano y el Papa Francisco por esta situación.

The New York Times y The Guardian han sido algunos de los medios mundiales que se han referido a este conflicto en la Iglesia Católica, en donde han declarado que “a pesar de las acusaciones de encubrimiento que mantiene Barros, el Papa ha hecho vista gorda ante los abusos en contra de menores por parte de un sacerdote pedófilo, llamado Fernando Karadima”.

El alcalde de Osorno, Jaime Bertín, indicó que las autoridades eclesiásticas deben tomar cartas en el asunto, ya que el descontento y la división de los laicos osorninos es latente. Es por eso que el pontífice no puede quedar fuera de este debate que se ha producido en el país.

Asimismo, el jefe comunal conversó con Barros al momento de que este tomara el obispado de Osorno, dándole a conocer el descontento de la ciudad y la división que esta decisión podría generar.

Asimismo, la agrupación de laicos que pide la salida de Barros se mantiene en los puntos en donde el Papa Francisco estará presente, para que responda por esta situación.