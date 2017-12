Trabajadores de Inacap Temuco podrán fin a huelga legal tras una semana

Los más de 250 trabajadores de la Universidad Tecnlógica Inacap en Temuco pondrán fin a la huelga que sostuvieron por una semana.

Los funcionarios votaron por una de las propuestas de la casa de estudios, aceptando un incremento salarial de un 7%, que será progresivo durante los próximos tres años.

De todas formas la presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Tecnológica Inacap, María Angélica Vergara, dijo que hubo acuerdos que no se lograron y aceptaron la oferta para no perjudicar al personal administrativo, a quienes no se les devuelven las horas que no trabajaron.

La dirigente agregó que las funciones, tanto de académicos como administrativos, se retomarán durante esta semana, lo que también permitirá que los estudiantes puedan retornar a clases y cerrar el semestre académico.