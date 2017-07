Indignado conductor compara mantención de lado chileno y argentino en paso Mamuil Malal

La cordillera de Los Andes no sólo divide territorialmente a Chile y Argentina; al parecer también lo hace en cuanto a la preocupación de las autoridades por las condiciones en que transitan sus ciudadanos. Esto lo graficó un conductor trasandino, quien hizo llegar a dos medios locales una comparativa en video del estado en que mantienen el paso Mamuil Malal -en la región de La Araucanía- por parte de cada país.

En la secuencia, enviada con reserva de identidad al diario La Mañana de Neuquén y al diario Realidad de San Martín de Los Andes, se aprecia cómo la sección chilena no sólo se encuentra pavimentada sino también despejada de nieve. Por el contrario, basta traspasar el arco que da la bienvenida a Argentina para encontrarse con una ruta ripiada, sin limpiar y mal mantenida, con el consiguiente riesgo para los conductores.

“Los grandísimos hijos de puta que tenemos de funcionarios públicos no fueron capaces de dejar que pase la máquina y como ven tenemos un kilómetro de camino extremadamente complicado para transitar. Mucha gente está quedada (atascada) y aquí estamos: nariz tapada, renegar, mojados hasta el culo… pero no dejamos de ser simpáticos con el cartelito (de Bienvenido a la República Argentina)”, exclama ofuscado el conductor.

“Y después vienen a decirnos que no tenemos que criticar, que tenemos que ser más tolerantes. Tolerantes mis pelotas. Me tienen los huevos hinchados y estoy aburrido de que me roben todo“, sentencia.

Según reportó La Mañana de Neuquén, desde el centro aduanero argentino informaron que el camión que debía dar mantención al camino en Mamuil Malal había sido trasladado a la zona de Chapelco, cercana a un concurrido centro de esquí del mismo nombre, en San Martín de Los Andes.

Cabe destacar que el paso Mamuil Malal, también conocido como Tromen, se encuentra a 1.200 metros sobre el nivel del mar y en esta época las temperaturas en el área pueden descender hasta -6º grados centígrados.

La grabación, que fue difundida también por el diario Río Negro y tiene más de 51 mil visualizaciones en YouTube, causó rápido escozor en redes sociales y un fuerte debate entre algunos usuarios que criticaron a las autoridades argentinas, y una mayoría que criticó al conductor por reclamar para “irse de compras a Chile”.

Ante esto, los medios aclararon que el hombre realizaba un viaje laboral, no de placer.