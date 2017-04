Serviu: Ningún comité de vivienda de Nueva Imperial ha presentado proyectos habitacionales

El Servicio de Vivienda y Urbanización, Serviu, de La Araucanía indicó que ningún comité de vivienda de la comuna de Nueva Imperial ha presentado proyectos habitacionales.

Son 5 los comité que existen en dicha comuna y en su totalidad reúnen unas 500 familias que hace aproximadamente 10 años están trabajando para conseguir su casa propia.

Según Erica Quezada, encargada de programas habitacionales del Serviu, el alto precio de los terrenos -que incluso alcanzan los 150 millones de pesos por hectárea- ha impedido que las gestiones avancen rápido.

Actualmente existe un acuerdo de compra venta con un particular que pide 80 millones de pesos por hectárea, pero en medio del terreno existe un cause de agua, por lo tanto, como requisito para ingresar los proyectos habitacionales se debe hacer previamente un estudio de ingeniería que aún no ha finalizado.

La representante del Serviu dijo que mientras las empresas patrocinantes y constructoras no finalicen esa etapa, que busca evitar eventuales inundaciones de las viviendas, no se podrá avanzar en los proyectos habitacionales.

El terreno en cuestión permitirá que 2 de los 5 comité de vivienda construyan sus casas, esto beneficiará a 205 familias: 115 de Comité El portal y 90 de Comité Bella Vista.

Atención con este dato: El alto costo de los predios afecta la calidad de las casas, es decir, cuando el Estado aprueba un monto para un comité de vivienda, ese dinero está contemplado para la compra del terreno y la construcción propiamente tal. Por lo tanto, si el predio tiene un alto valor las casas deberán ser más pequeñas y eso ocurrirá en Nueva Imperial.

Erica Quezada dijo que por el momento no se pueden dar plazos de cumplimiento de etapas, todo depende de qué tan rápido avance la empresa patrocinante y la constructora. Por lo tanto ni siquiera es posible estimar cuándo recibirán sus viviendas.

Pero anunció que este miércoles se realizará una reunión técnica donde participarán todos los entes involucrados y anticipó que solicitará a ambas empresas que se fijen metas.