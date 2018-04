Hombre habría robado a su vecino usando datos del grupo de WhatsApp que compartían

El presunto autor intelectual de un millonario robo, que afect√≥ a un residente de un exclusivo barrio en La Serena, tambi√©n viv√≠a en el complejo habitacional y, seg√ļn se investiga, habr√≠a tenido acceso a los mensajes que intercambiaban los vecinos en un grupo de WhatsApp creado para resguardarse de los antisociales. Con esta informaci√≥n habr√≠a elaborado ‚Äúun plan perfecto‚ÄĚ, el que, sin embargo, fue desentra√Īado y todos los presuntos involucrados puestos a disposici√≥n de la justicia.

El 27 de marzo, Rolando Munizaga fue víctima de un robo, pero ahora, de la sorpresa. De acuerdo a la investigación, un vecino que había llegado hace pocos meses al complejo habitacional La Serena Golf sería el autor intelectual del ilícito que afectó a su casa.

En la familia se sienten impotentes, sobre todo porque aseguran que estaban siendo vigilados desde hace tiempo y sin saberlo, entregando información privilegiada a quienes perpetraron el ilícito.

Un preocupante panorama

En el sector todo el mundo se enter√≥ del robo. Adem√°s de lo cuantioso de las p√©rdidas -que en total superaron los 20 millones de pesos– sorprendi√≥ el modus operandi y el hecho de que esta situaci√≥n, seg√ļn los vecinos, pueda volverse frecuente en el exclusivo barrio.

Para H√©ctor Trujillo, tambi√©n residente y encargado de seguridad del Pasaje 5 Oriente, lo m√°s alarmante y que devela este caso, es que ‚Äúnadie se salva‚ÄĚ y que lo que le sucedi√≥ a Munizaga es como ‚Äúestar durmiendo con el enemigo‚ÄĚ.

‚ÄúNadie sabe para qui√©n trabaja, literalmente. Porque se puede llegar a entender que vengan de afuera y te roben, pero que lo haga tu propio vecino, que se supone deber√≠a cuidarte, dice mucho de lo que somos como sociedad‚ÄĚ, sostiene.

Además, manifiesta que el golpe ha sido para todos, no sólo para los afectados directos, ya que ahora será difícil restablecer las confianzas entre ellos mismos.

“Todav√≠a no lo podemos creer”

Munizaga admite que ‚Äúestas cosas no se superan de la noche a la ma√Īana‚ÄĚ, ya que tanto √©l como su esposa e hija ahora se sienten totalmente vulnerables. ‚ÄúYa no se puede confiar en nadie‚ÄĚ, acota, mientras mueve su cabeza de lado a lado, con desconcierto.

Nunca se esperaron que algo as√≠ les sucediera. Una de las razones por las que llegaron a vivir al sector hace cinco a√Īos fue tambi√©n el sentirse m√°s seguros, pero tras el robo se dieron cuenta de que ‚Äúel peligro est√° en todas partes. No puedes huir de √©l‚ÄĚ.

El hombre relata que el d√≠a en que un grupo de individuos ingres√≥ a la morada no hab√≠a nadie en la vivienda, algo que ahora se cree sab√≠an los antisociales y que facilit√≥ su accionar. Su se√Īora y su hija estaban en Vallenar y √©l ven√≠a viajando desde la ciudad de Antofagasta, donde trabaja.

Pasó por la región de Atacama a buscarlas para retornar juntos a La Serena, pero la sorpresa fue devastadora cuando llegaron. El primer indicio de lo que había sucedido fue que el portón eléctrico no funcionó cuando quisieron entrar al inmueble lo que llevó a que Rolando se bajara del automóvil y constatara que alguien había cortado intencionalmente la energía.

Cuando la repusieron, abrieron las puertas del domicilio y vieron el desastre. ‚ÄúHab√≠a huellas, todo tirado, y empezamos a ver que faltaban los televisores, dinero en efectivo etc‚Ķ Uno ah√≠ no la puede creer, realmente‚ÄĚ, expresa.

Jam√°s se le pas√≥ por la cabeza que uno de los presuntos autores fuese un vecino, que hoy est√° en prisi√≥n preventiva, pero una vez que hicieron la denuncia y la investigaci√≥n comenz√≥ a avanzar, se fueron enterando de las hip√≥tesis que hasta ahora corren con m√°s ventaja. ‚ÄúYo no conoc√≠a a estas personas, ni a su hijo que es el que est√° involucrado, pero s√© que pertenec√≠an al chat que tenemos nosotros para cuidarnos, entonces m√°s impotencia te da. Es como cuando los ratones se coluden con el gato y se comen el queso‚ÄĚ, lamenta.

“Es un peligro”

Pese a los comentarios, en principio, no ten√≠a seguridad de que efectivamente se tratara de un vecino de Serena Golf, pero durante la formalizaci√≥n de los sujetos, tras lograr ubicarlos, fue la propia familia del individuo quienes se le acercaron para pedirle perd√≥n y, seg√ļn Rolando, llegar a un acuerdo reparatorio, pero Munizaga asegura que el proceso ya est√° en marcha y dejar√° actuar a la justicia. ‚ÄúLo que pasa es que con el tiempo te vas dando cuenta de por qu√© el tipo qued√≥ en prisi√≥n preventiva, porque ha estado metido en otras cosas. Entonces, representa un peligro para la sociedad y tiene que afrontar las consecuencias de sus actos, aunque sus padres no hayan estado al tanto de lo que √©l hac√≠a‚ÄĚ, sostiene el afectado.

Lecciones

La v√≠ctima insiste en que por lo pronto lo √ļnico que quiere es que la investigaci√≥n avance y poder recuperar especies que tienen un valor sentimental incalculable. Pero asegura que todos deben sacar lecciones. ‚ÄúPor mi parte jam√°s volver√≠a a estar en un grupo de estos de WhatsApp, porque uno nunca conoce a toda la gente, ni tampoco sus intenciones‚ÄĚ, expresa.

Pero, tal como lo manifest√≥ H√©ctor Trujillo, otro residente, la inmobiliaria deber√≠a poner m√°s √©nfasis en la seguridad, ya que rara vez se les ve realizando rondas por las noches dentro del complejo y si no dan abasto, pedir apoyo a Carabineros. ‚ÄúLa lucha contra la delincuencia es de todos. Sin duda que los sistemas de seguridad ac√° tienen que mejorar, y las instituciones policiales tambi√©n deben realizar labor preventiva en este sector, porque tambi√©n somos parte de la comunidad‚ÄĚ, indic√≥.

El afectado por el robo hace su mea culpa. Admite que debi√≥ haberse cerciorado de qui√©nes eran las personas a las que les estaba entregando informaci√≥n y no confiarse como lo hizo. En aquello coincide el subjefe de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI (BIRO), Gonzalo Fritz, quien si bien no puede entregar mayores antecedentes de la investigaci√≥n, ya que se encuentra en curso, y el Ministerio P√ļblico fij√≥ un plazo de 45 d√≠as, s√≠ aconseja a los vecinos establecer relaciones ‚Äúcara a cara‚ÄĚ y conocerse con quienes se intercambia la informaci√≥n.

‚ÄúEsta es una de las formas en que podemos evitar estas situaciones que ocurren entre vecinos. No quiero decir que al conocerse personalmente no vaya a pasar nada, pero se minimizan los riesgos para que no ocurra lo que pudo haber sucedido en Serena Golf‚ÄĚ, expres√≥.

En la misma l√≠nea, el mayor de Carabineros √Ālvaro Mu√Īoz, comisario de Las Compa√Ī√≠as, insisti√≥ en que si bien estos chats pueden servir en determinados casos, nunca se debe entregar informaci√≥n que pueda dejar al descubierto determinadas conductas de los propietarios, como viajes que puedan llevar a deducir que las casas estar√°n deshabitadas. ‚ÄúNosotros recomendamos esta comunicaci√≥n, pero para que se puedan avisar si ven alg√ļn veh√≠culo extra√Īo o a alguien merodeando por el sector, no para que cuenten todo lo que est√°n haciendo ellos‚ÄĚ, indic√≥.