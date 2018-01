Este lunes podrían cerrar investigación por estafa en contra de Rafael Garay

Domingo 07 enero de 2018 | Publicado a las 12:55 · Actualizado a las 13:04

Este lunes se podría poner fin a la investigación que desarrolla la Fiscalía por una de las presuntas estafas realizadas por Rafael Garay Pita. Una de las partes querellantes en la causa, Sociedad de Inversiones Silva y Berríos Limitada, solicitó el cierre de la fase indagatoria al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, argumentando que el plazo se encuentra vencido.

El abogado defensor del ingeniero comercial, Daniel Celis, consideró que aún faltan diligencias por realizarse por lo que de decretarse el cierre solicitará la reapertura de la causa.

El exfiscal nacional y ahora querellante contra Garay, Sabas Chahuán, estará atento a lo que el Ministerio Público presente en la audiencia, porque de no estar todas las diligencias que considera necesarias en el proceso, adelantó, que se opondrá al cierre.

La Sociedad de Inversiones Silva Berríos Limitada fue la primera en presentar una querella en la capital contra Rafael Garay, por la presunta estafa por un monto cercano a los 20 millones de pesos los que se habrían entregado al ingeniero para ser invertidos en Think and Co.