Eduardo Saffirio y sus motivos para dejar la DC: la falta de estándares mínimos de lealtad

Eduardo Saffirio, ex militante de la Democracia Cristiana (DC) y ex diputado por la colectividad, explicó en conversación con La Radio que su renuncia a la colectividad se debió a la deslealtad y el maltrato que históricamente recibieron los candidatos presidenciales de la falange, como Soledad Alvear, Claudio Orrego y Carolina Goic.

A esta última, aseguró que se le dio un “golpe bajo en su petición de subir los estándares éticos”.

“Ya era la tercera vez que algunos sectores, algunas personas, no toda la DC para ser justos, manifestaban una total deslealtad con los candidatos presidenciales”, declaró, y agregó que “me pareció que no iba a tener ninguna comodidad para seguir actuando dentro de una organización donde los estándares mínimos de lealtad no se respetaban“.

Sin embargo, reconoció que “las cosas buenas que pude haber hecho en mi vida no se entienden sin la DC, y desde ese punto de vista quiero decir que estoy profundamente agradecido de haber podido participar en la DC durante mucho tiempo y en particular en los años de lucha contra la dictadura”.

Afirmó que prefiere seguir en la academia formando generaciones, porque “las pocas cosas que puedo hacer a estas alturas de mi vida en servicio público ya no se pueden hacer en este clima, con determinadas personas que hay adentro (del partido), sin perder la credibilidad”.

Sus declaraciones fueron respondidas por el diputado DC Gabriel Silber, quien lamentó la renuncia de Saffirio al partido, pero le invitó a no hablar desde el púlpito de la superioridad moral.