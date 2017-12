Karol Cariola: "Por nuestra falta de unidad hoy gana una opción que no representa a Chile"

La diputada comunista Karol Cariola, quien además se hizo cargo de la primera parte de la campaña de Alejandro Guillier, apuntó sus dardos contra el nuevo presidente electo Sebastián Piñera, quien aseguró, representa un retroceso.

“Está clarito que hay una persona que llega al Gobierno que no está de acuerdo con la Gratuidad en la Educación, que no está de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo, que no quiere matrimonio igualitario, que no quiere seguir profundizando derechos, que va a resguardar las AFP, que va a privatizar los derechos sociales como la Salud, la Educación y la Previsión y ese es Sebastián Piñera”.

Eso sí, hizo un “mea culpa” y afirmó que si hoy ganó Piñera, fue porque a la Nueva Mayoría le faltó unidad.

“Producto de nuestra falta de unidad triunfó esa posición que para mí, no es la posición mayoritaria del pueblo chileno, es por eso que la unidad es fundamental”.

“Hicimos todo nuestro esfuerzo, dejamos todo sobre la mesa, pero lamentablemente no sólo dependía de esta candidatura, también dependía de otros. Hacemos nuestra autocrítica, pero también invitamos a toda la centroizquierda a hacer la propia”.

Llamado al Frente Amplio

La diputada también apuntó al electorado del Frente Amplio, quienes “no quisieron votar por Guillier”. A su juicio, para poder seguir creando cambios en el país, también es necesario que la Nueva Mayoría logre encontrar puntos de acuerdo con el conglomerado que impulsó como candidata a Beatriz Sánchez.

“Claramente hay un sector que votó en primera vuelta por Beatriz Sánchez y que no quiso votar por Guillier. Tenemos que encontrar los puntos de encuentro que no me cabe dudas, los tenemos, por lo que el llamado también es para ellos, a la unidad”.