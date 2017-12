Con novedosos videos Conaf promueve la buena conducta para evitar incendios forestales

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) busca prevenir incendios forestales, ya que las altas temperaturas en gran parte del país son un factor de riesgo importante.

Con esa finalidad, difundieron dos novedosos videos, con un desarrollo común, pero con diferentes desenlaces.

El registro empieza con brigadistas en plena planificación para extinguir un gran incendio forestal en medio del bosque en llamas. Luego, en retroceso.

El relato advierte, junto a imáges acordes, que ellos no correrán riesgos al combatir las llamas, que los árboles no serán arrasados por el fuego, que los animales no arrancarán desesperados, que familias no tendrán que vivir en albergues y tampoco serán entrevistados.

Todo ese se cumpliría, siempre y cuando las personas hagan su trabajo. Así, muestran a un joven apagando un cigarro y tirando la colilla a la basura. En el otro caso, una joven se preocupó de extinguir bien una fogata.

Conaf indicó que es mucho más fácil prevenir un incendio que combatirlo y que el 99,9% son por acción del hombre. Llaman a prevenir.

También a través de Twitter buscan dar a conocer los riesgos.