Cadem: Piñera sigue líder y Sánchez baja 3 puntos luego de crisis en el Frente Amplio

Este lunes se dio a conocer una nueva versión de la encuesta Plaza Pública Cadem. Entre los resultados, el expresidente Sebastián Piñera se mantiene como el candidato con más posibilidades de llegar a la presidencia con 44% de las preferencias del votante probable, seguido por Alejandro Guillier con un 20% y Beatriz Sánchez -que presenta una baja de 3% – con un 16%.

Tras Sánchez, sigue Carolina Goic y José Antonio Kast con un 5% de preferencias cada uno y finalmente Marco Enríquez Ominami con un 2%. Los “indecisos” alcanzan un 8%.

En otras materias, la gestión de la Presidenta Bachelet obtiene un 25% de aprobación y un 61% la desaprueba.

Crisis en el Frente Amplio

Durante la semana pasada, Mayol fue tema obligado en el Frente Amplio. En la encuesta Cadem, un 64% de los consultados señaló que sí sabían que el partido decidió no dejar competir al excandidato. Un 33% no sabía y un 3% no respondió.

Entre las razones de la crisis, un 60% cree que no dejaron competir a Mayol para proteger la elección de Giorgio Jackson, en tanto un 29% cree que es porque Mayol no cumplía con los requisitos éticos que exigía el Frente Amplio. Un 10% No sabe, no responde y un 1% cree que es por otra razón.

Tras la crisis del FA, y en comparación con el año pasado, Beatriz Sánchez cayó de un 64% a un 61% en su aprobación, igual que Giorgio Jackson que de 53% pasó a un 46% y Gabriel Boric, de 55% a 45% en aprobación.

Finalmente, la imagen positiva de Beatriz Sánchez cayó en 12 puntos, de 64% a 52%, desde que diera inicio a su candidatura presidencial en marzo.