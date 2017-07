Denuncian en Ovalle nuevo caso de carabinera despedida mientras tenía fuero maternal

La diputada por la región de Atacama, Yasna Provoste, junto a otros parlamentarios de la Democracia Cristiana, presentó una nueva denuncia por la vulneración de derechos de una carabinera desvinculada en Ovalle mientras gozaba de fuero maternal.

La afectada es una exsargento segundo de la Tercera Comisaría de Ovalle, Romina Cristina Zepeda Palma, quien tenía 22 años de servicio.



Provoste aseguró que las situaciones particulares del caso lo vuelven más complejo que otros, debido a que la exfuncionaria ya había sufrido una pérdida en un embarazo anterior, donde -dijo la diputada- fue conminada a seguir en sus funciones sin haber tenido consideraciones con los 3 meses de embarazo que tenía.

El diputado Matías Walker, miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, recordó que las carabineras tienen los mismos derechos que cualquier trabajadora del país, respecto de su fuero maternal, el derecho a alimentar a sus hijos, el derecho a sala cuna y otros.

Los parlamentarios aseguraron que pidieron a Carabineros recabar toda la información de desvinculaciones que afectan a personal femenino con fuero maternal en los últimos 10 años.

Por su parte, la exfuncionaria afectada escribió una carta solicitando ayuda y entregando detalles de su caso.

“Solicitar su ayuda por favor, mi Nombre: Romina Cristina Zepeda Palma (…) de la ciudad de Coquimbo, desvinculada con Fuero Maternal desde la Institución de Carabineros con 22 años de Servicio, en los cuales 21 años siempre fui evaluada en la lista 1 y 1 año en lista 2, por presentar licencias médicas por mi duelo patológico tras perder a mi bebe de 3 meses de gestación encontrándome en servicio activo en las elecciones presidenciales 2013.

Además de haber ido a la escuela de suboficiales para alcanzar el escalafón máximo dentro de mi grado jerárquico, me encontraba en servicio desde las 07:30 horas am con 3 meses de embarazo. Mis superiores sabían de mi estado, sin embargo, tuve que cargar con mi chaleco antibalas y en cinturón con el armamento. Empiezo con sangramiento a las 14:30 horas donde concurre mi pareja a llevarme al hospital, donde días después quedo mi fetito en mi ropa interior.

Me encontré abandonada por mi institución tras la pérdida, estuve tratándome psicológicamente y psiquiátricamente en forma particular ya que el policlínico de Carabineros de La Serena cuenta con médico general solamente. Siempre con pronóstico mejorable. Tras las licencias médicas me trasladan desde Coquimbo, mi ciudad natal, hasta Ovalle a 1 hora de distancia sin importarle mis 3

hijos.

Luego me cita la comisión médica central de Carabineros de Santiago para consultarme como me sentía a través de su siquiatra, quien jamás me evaluó o tomó algún examen psiquiátrico o algún test.

Luego me manifiestan que debo retirarme. Al llegarme la notificación de mi retiro me encontraba con mi embarazo de pocos días, los cuales manifesté y avise a mis superiores lo que me

pasaba, y dan pie firme sin importarles mi situación. Presentamos un recurso de protección, el cual fue rechazado, luego realizamos una demanda laboral tras la cual Carabineros reconoció mi embarazo y fuero pero no podían reincorporarme, ya que la comisión médica central de Carabineros

era autónoma.

Hemos acudidos a muchas instancias, fuimos al Sernam de la cuarta región, hablamos con su directora Marcela Carreño. Por políticas públicas no podía ayudarnos, ya que ellos veían solo femicidio y Violencia Intrafamiliar”.