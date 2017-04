Madre de Bachelet por libertad del asesino de su marido: No tiene sentido que esté preso

Este jueves, aprovechando su presencia en el aniversario de Carabineros, Ánjela Jeria Gómez, madre de la presidenta Michelle Bachelet, se refirió a la libertad del torturador de su marido, Alberto Bachelet.

Fue este 18 de abril que el ministro en visita Mario Carroza declaró en estado de demencia, sobreseyó y ordenó la salida del Penal de Punta Peuco, del coronel en retiro de la Fuerza Aérea, Edgar Ceballos, el “comandante Cabezas”, uno de los condenados por la tortura y el asesinato del padre de la mandataria.

“Yo creo que las personas que no están buenas de salud, que en realidad ya no saben siquiera qué es de su vida, no tiene sentido que estén presa”, dijo Ángela Jeria.

“Todo lo que me pasó a mí fueron actos de deshumanidad, pero pienso que no los tengo por qué tener yo. Por lo menos eso es lo que sí rescaté siempre, no somos iguales”, continuó.

“Yo no hablo de perdón, porque el perdón es cuando te lo piden y a mí nadie me lo pidió nunca”, culminó la viuda de Alberto Bachelet.