Medios asiáticos buscan en La Serena a chileno sospechoso del presunto asesinato de joven japonesa

La desaparición de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki el mes de diciembre en la ciudad de Besançon al sur de Francia ha tenido un gran impacto mediático en Chile, debido a que las autoridades galas han sostenido que la joven fue asesinada y señalan que el homicida sería su expareja chilena, Nicolás Zepeda.

Según información de Las Últimas Noticias, hace una semana que diversos equipos de prensa japoneses han llegado hasta la Región de Coquimbo para encontrar a Zepeda, de quien se perdió la pista y por lo cual autoridades de Francia pidieron ayuda al Ministerio Público para dar con su paradero.

Con grandes cámaras se instalaron en La Serena para esperar de manera rutinaria en las afueras de un condominio ubicado entre avenida El Santo y Santiago Baltra, lugar donde viven los padres de Nicolás.

Desde que se conoció internacionalmente el caso de la muerte de la joven japonesa, se cree que el muchacho se encuentra en dicho lugar.

Los reporteros señalaron que viajaron desde Londres para saber del paradero del principal sospechoso de la muerte de la joven. “Este es uno de los casos más importantes en los noticieros en Japón, por lo menos desde hace tres semanas”, explicó uno de ellos.

El reportero asegura que la historia ha impactado a la opinión pública, porque los casos de crónica roja no son muy recurrentes en el país asiático.

Por otra parte, indicó que se tiene muy poca información de los familiares de Narumi, ya que ellos no han querido hablar. Sólo algunos de sus amigos de Tokio han dicho a la prensa que se encuentran preocupados.

El romance

Muy poco se sabe de esta historia. Pero de acuerdo a lo que se ha contado, Narumi y Zepeda habían iniciado su relación en el 2014 en la Universidad de Tsukuba.

Sin embargo, en el 2015 Nicolás tuvo que regresar a Chile por lo que tuvieron que seguir la relación a distancia. Después de un tiempo, la joven lo vendría a visitar durante dos meses, alojandose en un departamento de Las Condes.

Después de varios meses de incertidumbre, a principios del 2016, Zepeda regresaría a Tsukuba para reunirse con Narumi, pero la relación ya comenzaba a deteriorarse ya que le japonesa había mostrado cierta distancia con él.

En septiembre de 2016, la joven viaja a Francia a estudiar, por lo que Nicolás la sigue. Después de ello, poco se sabe de su paradero.

Según relataron, Narumi fue vista por última vez el 4 de diciembre en Besançon, al sur de Francia. Tres días después, Nicolás abandona el país y llega a Chile el lunes 12. Testigos indican que la última persona que estuvo con Narumi fue él.

La prensa asiática

Para los reporteros, todo indica que Nicolás Zepeda está en la casa de sus padres, en La Serena.

El condominio donde viven ya es conocidos por los japoneses, ya que tanto el The Japan Times como el Tokyo Reporter y la cadena de televisión Fuji TV han publicado fotos y transmitido desde el lugar.

Para los vecinos del sector, la presencia de tanto japonés no ha pasado desapercibida.

Carlos Ruis, coquimbano y fotógrafo del portal de noticias El Observatodo, indicó que los primeros días habían como 7 equipos de Japón.

En primer lugar los periodistas venían de Santiago tras reportear desde el departamento de Nicolás, pero resultó que el no se encontraba ahí. Posterior a ello, averiguaron que los papás vivían en La Serena por lo que se trasladaron hasta ahí.

“Efectivamente, acá está la mamá. De hecho, la han visto varias veces pero ella no se ha referido al tema. Se da unas vueltas con el perro y a veces la acompaña una de sus hijas. Pero no pesca. No responde nada”, señaló Ruiz.

En estos días, la Fiscalía Centro Norte hizo llegar a las autoridades francesas los datos bancarios del sospechoso.

Ambas entidades tendrían datos que comprueban que Nicolás se encuentra en Chile.

Sumado a ello, Fiscalía Nacional confirmó que Francia presentó una solicitud de extradición y además envió una solicitud de cooperación penal internacional a la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones