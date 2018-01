Duro relato de una youtuber estremece a internet: "Mi hermana fue asesinada por su pareja"

¿encontraste un error? avísanos

Si eres víctima o testigo de violencia contra la mujer, denuncia al 149 de Carabineros o recibe orientación en el 800 104 008 del Sernameg

Una impactante historia contó la bloguera venezolana Sheryl Rubio en su canal de Youtube para crear conciencia y advertir sobre la violencia de género. En un video de 18 minutos, la joven de 25 años denuncia que su hermana fue asesinada por su pareja y que “no se hizo justicia” al respecto.

Sheryl era sólo una niña cuando Damaris Belmonte murió. Era 1998 y su hermana tenía 19 años. Sin embargo, a pesar de su edad, la youtuber relata estaba en el último año de la carrera de odontología, puesto que “era muy inteligente” y la habían ascendido de curso varias veces cuando estudiaba en la enseñanza básica y media. “Era brillante”, cuenta sobre su hermana que entró a los 15 años a la universidad.

La bloguera que describe a Damaris como una persona tranquila y dulce, opina que “lo único malo que hizo en su vida fue enamorarse de la persona equivocada”. “Cuando lo conoció, ella tenía 17 y el era casi diez años mayor”, relata.

Los primeros conflictos comenzaron cuando la joven le presentó a su nueva pareja a su madre. “A mi mamá no le gustó para nada. Ella me contó que él ni siquiera la miraba a los ojos y siempre veía al piso como ‘ocultando algo”, dice la youtuber y explica que la mujer le pidió a su hermana que terminara la relación porque “no le agradaba” su novio, pero Damaris “se había enamorado horriblemente y después comenzaron a salir a escondidas”.

Es así como la joven empezó a demostrar actitudes extrañas como salir sin avisar o realizar pequeñas reuniones con sus amigos a escondidas en casa hasta que “un día fue a comprar algo en la panadería y no volvió más”.

A las pocas horas del homicidio, la policía llegó a darle la noticia a la madre de la víctima. La joven había sido asesinada a una cuadra de su trabajo en un edificio en donde circulaban muy pocas personas. Fue desde entonces que las autoridades comenzaron una investigación para dar con el responsable de la muerte pero, lamentablemente, según Sheryl, sólo había un testigo que no se atrevió a declarar ante Tribunales.

“Sabemos que fue esta persona (su pareja) porque hubo un amigo de mi hermana que vio lo que hizo este hombre. Y no lo hizo solo, lo hizo con otra persona”, relata y agrega que él le contó todo a su madre. “El testigo tenía como 15 años y estaba en ‘shock’, es por eso que no dijo ni hizo nada, además que eran dos contra uno”, agrega.

“En el día del juicio él no pudo decir nada, dijo que no había visto nada y luego le confesó a la mamá que lo habían amenazado”, explica. “Y así quedó el caso de mi hermana. Quedó como un caso impune. No metieron a nadie en la cárcel. Nadie pagó lo que tenía que pagar. Fue demasiado injusto”, lamenta la youtuber.

Pero el caso no quedó ahí. Un par de años después, algunas amigas de Damaris le contaron a su madre que el presunto asesino era un drogadicto y tenía graves problemas de celos. “Eso explicaba por qué mi hermana se juntaba con sus amigos a escondidas y se comportaba extraño. Él no permitía que ella se acercara a la gente y tuviera amigos”. añade.

Tras relatar la dura historia, Sheryl Rubio explica que decidió compartir esta experiencia con sus seguidores para crear conciencia y evitar que a otras les ocurra lo mismo que a Damaris. “Mujeres que me siguen, por favor, quiero que aprendan a identificar cuando está pasando esto y aprendan a identificar si es una persona es tóxica y tienen que hacer algo”, advierte.

Y destaca: “Yo sé que no soy la primera persona que te está diciendo esto, ni tampoco voy a ser la última pero, por favor, sálvate. No seas como mi hermana y no te alejes de quienes te quieren ayudar”.

Al final del video, Sheryl reunió distintos testimonios de maltrato de cercanas a otras blogueras.