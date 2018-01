Exmodelo de talla grande baja 62 kilos tras someterse a cirugía bariática

Parabéns pra mim!!! 🎉🎊🎈🎉🎈 2 anos de vida nova! Fácil? Nunca foi, mas tb nunca foi difícil. Como eu sempre digo, a única coisa Q deve estar preparada é a sua cabeça, o resto é só alegria! Se minha vida mudou completamente? Tb não, não virei musa fitness, continuo comendo (mesmo que bem menos), meu maior vício? Doce continua o mesmo, porém controlado (mesmo Q volte e meia eu passe um pouco mal 🙊🙊🙊) Mas houve uma grande mudança, basicamente na balança, q saiu dos 3 dígitos para somente dois 😊😊😊 minhas roupas diminuíram 10 números (do 48 ao 38). Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo igual, em nenhum momento dessa nova caminhada eu me arrependi. Me orgulho de tudo q conquistei com meu corpo Plus Size, e o Q me dá mais saudade é dos trabalhos de horas trocando de roupa, com dor na mandíbula de tanto sorrir, dos olhos cansados de tantos flashs ❤️ mas guardo tudo com muito carinho, caixas e caixas de revistas, panfletos, jornais, catálogos… Agora é focar em novos projetos e continuar caminhando e fazendo o que sei fazer de MELhOr…. … SER FELIZ! Independente do número que conta no meus shorts!

