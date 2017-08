Miss Chile Silla de Ruedas 2017 busca financiamiento para viajar a certamen internacional

¿encontraste un error? avísanos

En marzo de 2011, Paula Miranda sufrió un accidente automovilístico en Viña del Mar, que la dejó con una tetraplejía, y desde entonces debe usar silla de ruedas para su desplazamiento.

La estudiante de Psicología tuvo un drástico cambio en su vida, pero esto no ha sido impedimento para conseguir sus objetivos. Se casó, es parte de un equipo de rugby y actualmente espera representar a Chile en el Miss WheelChair World 2017.

La joven llegó al concurso porque vio un link en Facebook y envió un mensaje para consultar como podría participar, pero le exigían que tenía que haber un Miss Chile de Silla de Ruedas acá y la ganadora era la que iría a representar al país en Polonia, consigna el sitio Biut.

“Como en Chile no existe dije ‘ya no importa’”, afirmó Paula. Sin embargo, luego de seis meses le llegó una buena noticia: “me mandaron un mensaje donde me decían que podía ir a representar a Chile y que me llevaban por invitación especial, así que empecé a enviar mis papeles y quedé”.

El concurso de belleza para mujeres que están en silla de ruedas, se desarrollará desde el 27 de septiembre al 9 de octubre de este año en Varsovia. Pero Paula tiene una dificultad para asistir, la falta de recursos para financiar su viaje, pero ella no pensaba quedarse de brazos cruzados.

Fue así como inició una campaña en redes sociales y en el sitio de donaciones online Gofundme.com, para reunir los dos millones de pesos que necesita y así viajar junto a su marido. “No podré caminar, pero me gustaría poder volar por mis sueños”, dice Paula en el sitio.

En el accidente, ella fue la única que recibió todo el impacto, lo que se tradujo en que quedara con tetraplejía C4 C5, con lesión medular incompleta. “Esto cambio mi vida totalmente“, dijo, pero a pesar de todo quiso salir adelante y luchar por sus sueños.