La honesta imagen postparto de conocida bloguera que muchas mujeres agradecieron

La bloguera de Utah en Estados Unidos, Ruth Lee, es conocida por publicar contenidos de belleza. Hace un tiempo publicó una honesta imagen, a pocos días de haber dado a luz a su hija, enorgulleciendo a muchas mujeres que también le agradecieron el gesto.

Con una foto de su abdomen subida a Instagram, Lee quería demostrar los drásticos cambios que experimentó su cuerpo luego del parto. “Seguía a muchas modelos que, también esperaban hijos, durante mi embarazo. Y cuando ellas se fotografiaban cinco minutos después de haber dado a luz, en la piscina, yo pensaba ‘¡Wow! ¡Espero que eso mismo me pase a mí!"”, relató.

Pero la experiencia postparto de la joven madre de 25 años no fue como la de las “modelos embarazadas” que ella seguía. La nueva mamá explica que tuvo un “trabajo de parto traumático” seguido de una cesárea, quedando con “cicatrices, estrías y, lamentablemente, la incapacidad de amamantar a largo plazo”.

Ella luchó para enfrentar lo diferente que su cuerpo lucía, pero comenzó a sufrir de depresión postparto. “Tomé esta foto unos días después de dar a luz, cuando mi depresión realmente tomó las riendas de mi vida”, relató. Y agregó que cuando vio la imagen estaba impactada y no podía creer que fuera ella.

Una publicación compartida de Ruth Lee (@baybayruth) el 10 de Mar de 2017 a la(s) 9:45 PST

Y es por eso que la bloguera quería compartir esta honesta fotografía, aunque -reconoce- le resultó difícil. Su anhelo era dar a otras madres una mirada “real” de lo que el embarazo puede hacer al cuerpo de una mujer y decirles que no están solas si luchan con su autoestima después de un nacimiento.

“Lo estoy compartiendo porque sé en mi corazón que hay personas ahí fuera que luchan con la inseguridad. No dejes que las redes sociales distorsionen tu visión de lo que es bello, lo que es REAL”, afirmó Ruth Lee al sitio de bienestar Self.

A menudo, los médicos afirman que se debe volver a encontrar la confianza en sí misma después de tener un hijo. “El cuerpo está hecho para estirarse y acomodar al bebé, pero se necesita un poco de tiempo para volver a algo incluso parecido a lo que era antes del embarazo”, dijo Idries Abdur-Rahman, médico obstetra. Agregó que es normal que muchas pacientes simplemente se depriman por la apariencia de su estómago o estrías.

Una exitosa publicación

A más de 4 mil personas les ha gustado la foto de Lee, con muchas otras mamás agradeciéndole su honestidad. “Tengo 25 años y dí a luz hace 3 meses”, escribió una seguidora. “Estar tan fuera de control de tu propio cuerpo es una de las cosas más difíciles y también me pareció increíblemente solitario no poder hablar con nadie al respecto, así que gracias”.

Una publicación compartida de Ruth Lee (@baybayruth) el 23 de Feb de 2017 a la(s) 10:32 PST

“Honestamente, yo estaba completamente impresionado por la respuesta que he recibido”, dijo Lee. “Mi bandeja de entrada en Instagram está actualmente llena de dulces mensajes a raíz de lo que yo escribí. He leído a mujeres de todo el mundo. Las frases más comúnes que siguen apareciendo son ‘me identifico’, ‘pensé que estaba sola’, ‘Tu historia suena muy parecida a la mía’, y ‘GRACIAS’. Me conmueve que lo que comparto significa mucho para los demás”.

En Instagram, Lee también ha compartido otras imágenes “reales” de sí misma como una nueva mamá. Ha publicado fotos de sí misma de su estómago, muslos y trasero. También, luciendo sus estrías orgullosamente expuestas y sus avances en el gimnasio.

Como Lee escribe en su post, es importante que las nuevas mamás sean amables con ellas mismas y que busquen ayuda si están luchando. “Sepan que no están solas”, escribe al final de su mensaje. Y sobre todo, “sé que si estás luchando, estoy aquí”.

Una publicación compartida de Ruth Lee (@baybayruth) el 8 de Ago de 2017 a la(s) 12:09 PDT