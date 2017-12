Imagen de bebé sirio que perdió un ojo tras ataque conmueve al mundo

Advertencia Imágenes Explícitas: Pueden herir la sensibilidad de algunas personas

La foto de un bebé sirio que perdió un ojo tras un ataque del régimen se convirtió en el núcleo de una campaña viral de solidaridad en redes sociales, donde muchos internautas publicaron fotos tapándose un ojo con la mano.

Facebook y Twitter se inundaron con la etiqueta #SolidarityWithKarim (solidaridad con Karim), tras una campaña lanzada por fotógrafos freelance sirios en la Guta Oriental, último bastión rebelde cerca de Damasco.

El pequeño Karim resultó herido en el ojo en un ataque el 29 de octubre en la localidad de Hamuria, en la Guta Oriental, cuando tenía 40 días de vida. Su madre murió, según la familia y el médico que lo trató.

People across the world are tweeting pics of themselves covering one eye in #SolidarityWithKarim. 2-month-old #BabyKarim, who fractured his skull and lost an eye in a bombing by the Assad regime on Eastern Ghouta, has become a symbol of resistance https://t.co/4UuaFJVA4h pic.twitter.com/ID5itY8ZoJ

— DAILY SABAH (@DailySabah) December 19, 2017