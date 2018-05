Avión con destino a Nueva Jersey aterriza de emergencia en Cleveland por ventana rota

Un avión con destino al aeropuerto de Newark, en el estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos, debió aterrizar de emergencia en la ciudad de Cleveland, en el estado de Ohio, debido a la emergencia que gatilló la rotura de una ventana de la nave.

La compa√Ī√≠a afectada, Southwest Airlines, calific√≥ la situaci√≥n como un “problema de mantenimiento” y una de sus voceras indic√≥ que se revisar√°n cada una de las “m√ļltiples capas del cristal de la ventana”.

“El avi√≥n ha sido sacado de servicio para una revisi√≥n de mant6enci√≥n y nuestros empleados locales est√°n trabajando diligentemente para acomodar a los 76 clientes en un nuevo vuelo a Newark”, dijo la vocera.

De todos los pasajeros, ninguno resultó con lesiones y el aterrizaje se concretó sin ninguna novedad, consignó The New York Post.

De acuerdo a una grabaci√≥n compartida a trav√©s de Twitter, los pasajeros fueron invitados a tomar sus posesiones y a “caminar al avi√≥n de al lado”.

Uno de los afectados usó su plataforma de Twitter para contar la experiencia y agradecer a los miembros de la cabina y a los pilotos por haber manejado (la emergencia) de forma profesional.

Seg√ļn indic√≥ el mismo medio, este problema se suma al ocurrido hace dos semanas, cuando una mujer de 49 a√Īos, identificada como Jennifer Riordan, muri√≥ tras casi ser succionada por la explosi√≥n de uno de los motores de un avi√≥n de la misma compa√Ī√≠a.

Riordan tenía dos hijos, era filántropa y se dirigía desde Nueva York a Dallas. La tragedia obligó a la nave a hacer una aterrizaje de emergencia en Filadelfia.

On my way to NJ for work and #Southwest957 gets a window crack. Only outside crack so we're all safe. On our way to NJ in new plane. Thanks to the @SouthwestAir crew and pilots for handling it professionally. pic.twitter.com/CB4s7SQtS3

— Alejandro Aguina (@Dro_AA) May 2, 2018