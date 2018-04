Trump evita por segundo año tradicional cena con corresponsales de la Casa Blanca

Donald Trump prefiri√≥ reunirse con sus votantes este s√°bado en la localidad de Washington… en Michigan, antes que enfrentarse a la “cr√®me” de la prensa, que √©l no cesa de vilipendiar, reunida en Washington DC para la prestigiosa cena de corresponsales de la Casa Blanca.

En un desplante a los medios de comunicaci√≥n, que √©l considera injustos, el presidente estadounidense eligi√≥ este municipio de las afueras de Detroit para celebrar un acto de campa√Īa con el fin de elogiar lo que √©l considera uno de sus grandes logros en materia econ√≥mica.

“Por cierto, ¬Ņno es esto mejor que esa cena falsa de los corresponsales de la Casa Blanca en Washington?”, pregunt√≥ un animado Trump a la multitud que lo aclamaba.

“Podr√≠a estar all√≠ esta noche sonriendo, como si me gustara cuando me disparan un tiro tras otro”, ironiz√≥. “Si no sonr√≠es, dir√°n ‘√©l estuvo terrible’. ‘No pod√≠a soportarlo’. Si sonr√≠es, se preguntar√°n por qu√© sonre√≠a”, dijo.



Trump, que ataca frecuentemente a los medios calific√°ndolos de “deshonestos” y tilda de “fake news” (noticias falsas) cualquier informaci√≥n que considera negativa, evit√≥ as√≠ por segundo a√Īo consecutivo la cena anual de periodistas acreditados en la Casa Blanca.

En el encuentro, tradicionalmente un humorista y el presidente de turno charlan abiertamente ante la ‘cr√®me’ de Washington y algunas estrellas de Hollywood.

“¬ŅPor qu√© iba a querer estar encerrado en una sala con un grupo de liberales que me detesta?”, hab√≠a escrito esta semana el presidente en un mail de recaudaci√≥n de fondos publicado por el partido republicano.

El acto pol√≠tico, que se llev√≥ a cabo en un complejo deportivo, fue el quinto de Trump en la regi√≥n de Detroit desde el lanzamiento de su campa√Īa presidencial en 2015.

“Durante demasiado tiempo los trabajadores de Michigan hab√©is sido pura y simplemente traicionados. Durante d√©cadas hab√©is recibido un golpe devastador tras otro. Hab√©is padecido acuerdos comerciales desastrosos que estoy corrigiendo”, dijo.

“Los autos est√°n volviendo a Michigan. Las f√°bricas est√°n volviendo y est√°n creciendo”, agreg√≥.

“Mucha gente esta noche. Transmitido en directo por televisi√≥n”, se√Īal√≥ Trump antes del acto, que pretendi√≥ hacer la competencia a la cena de corresponsales, tambi√©n transmitida en directo.

“Hostil”

“La ausencia de Trump se enmarca en un contexto m√°s amplio”, estim√≥ el historiador Julian Zelizer en el sitio The Atlantic.

“El presidente no solo es extremadamente hostil a la prensa y pone en duda su legitimidad acusando a los periodistas de ser enemigos del estado, sino que no acepta a ning√ļn medio, a excepci√≥n del entorno de Fox News-Breitbart”, los medios ultraconservadores que le apoyan, explica.

El signo m√°s claro de su rechazo a los medios es “su decisi√≥n de haber autorizado √ļnicamente una rueda de prensa √©l solo ante los periodistas, desde su llegada al poder”, se√Īala.

El mitin de campa√Īa de Trump en Detroit tiene lugar tras una semana particularmente cargada para el presidente, con la visita de Estado del presidente franc√©s Emmanuel Macron, la confirmaci√≥n por parte del Senado del nombramiento del nuevo jefe de la diplomacia Mike Pompeo y la cumbre hist√≥rica entre el l√≠der norcoreano Kim Jong Un y el presidente surcoreano Moon Jae-in, adem√°s de haber recibido a la canciller alemana Angela Merkel.

“Terminemos lo antes posible”

La actriz Michelle Wolf fue la encargada de animar la cena de la flor y nata de los medios ante un p√ļblico que este a√Īo cont√≥ con pocas estrellas de Hollywood, pero en la que estaban presentes la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders y la actriz porno Stormy Daniel, quien asegura haber tenido una relaci√≥n sexual con Trump.

Wolff dio el tono de entrada, lanzando: “Como dice una estrella porno cuando se acuesta con Trump, terminemos lo antes posible”.

Antes del evento, la actriz había lamentado la anunciada ausencia del mandatario, poniendo en duda su valor.

“Prefiero re√≠rme de la gente en su cara, no a sus espaldas”, dijo a la CBS. “Creo que no venir es cobarde. La √ļnica persona que falt√≥ fue (Ronald) Reagan (en 1981) tras sufrir un intento de asesinato y, aun as√≠, se disculp√≥”.