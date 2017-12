Policía de Nueva York investiga explosión de origen desconocido en Manhattan

Una presunta explosión se registró durante la mañana de este lunes en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, lo que activó los protocolos de emergencia de fuerza policial para esclarecer los hechos.

Según información preliminar, el estallido se habría originado en una estación de buses en la intersección de calle 42 con Octava Avenida de la ciudad, consignó diario El País.

En tanto, personal ya está trabajando en el lugar, evacuando las líneas de metro A, C Y E, según constató la policía de Nueva York a través de redes sociales.

The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E line are being evacuated at this time. Info is preliminary, more when available. pic.twitter.com/7vpNT97iLC

— NYPD NEWS (@NYPDnews) 11 de diciembre de 2017