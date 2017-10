Al menos dos muertos y 24 heridos deja tiroteo en cercanías de casino en Las Vegas

Al menos dos muertos y 24 heridos tiene como saldo un tiroteo ocurrido en medio de un concierto en Las Vegas, provocando que la policía se desplegara el domingo por la noche en la principal avenida de dicha ciudad, tras informaciones sobre disparos cerca del hotel-casino Mandala Bay.

Danita Cohen, portavoz del Centro Médico Universitario de Las Vegas, indicó que de las personas heridas -además de las víctimas fatales- hay 12 que están en estado crítico, esto de acuerdo a lo informado por CNN.

“Confirmamos que un sospechoso fue abatido. Esta es una investigación activa. Pedimos no venir en este momento al ‘Strip"”, apuntó la policía metropolitana de Las Vegas por medio de su cuenta de Twitter, en un ataque ocurrido en el marco del Route 91 Harvest festival.

Confirming that one suspect is down. This is an active investigation. Again, please do not head down to the Strip at this time.

