Lujoso crucero fue utilizado para misión humanitaria en Puerto Rico

Un lujoso crucero de la empresa Royal Caribbean fue enviado a Puerto Rico, para cooperar en labores de ayuda a los damnificados por el paso del huracán María, que destruyó gran parte de la isla dependiente de Estados Unidos, aunque se declare un estado libre.

La embarcación Royal Caribbean Adventure of the Seas arribó a Puerto Rico la noche del jueves, donde evacuó a más de 2000 mil personas que estaban atrapadas en la isla, consignó la cadena CNN.

Luego del rescata de turistas en Puerto Rico, el crucero luego acudió a las Islas Vírgenes Americanas, que también fueron gravemente afectadas por el paso del huracán María durante la última semana.

El director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, José Izquierdo, indicó que entre los rescatadas, más de mil personas eran familiares o conocidos del personal de Royal Caribbean, mientras que el resto eran turistas varadas, agregando que a ningún pasajero se le cobró por subir al crucero.

“Hay algunos ancianos a bordo, también personas con condiciones médicas que requieren atención y que han tenido prioridad”, agregó Izquierdo.

El director agregó que recorrieron algunos hoteles de Puerto Rico buscando a turistas que no pudiesen salir de la isla, enfatizando que priorizaron los casos más graves.

Además de sacar a turistas varados, el crucero también llevó provisiones a la isla, agua embotellada y suministros médicos, además Royal Caribbean prometió donaciones de un millón de dólares para la reconstrucción de Puerto Rico.

