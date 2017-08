Trump critica a Amazon y lo acusa de causar "gran daño" al comercio minorista

El presidente estadounidense, Donald Trump, atacó este miércoles a Amazon -gigante de la distribución en línea- al que acusó de destruir empleos y causar “gran daño” al comercio minorista.

“Amazon está causando un gran daño a los pequeños comerciantes que pagan impuestos”, escribió Trump en Twitter. “Pueblos, ciudades y estados en todo Estados Unidos están siendo afectados, se están perdiendo muchos empleos”, añadió.

Amazon is doing great damage to tax paying retailers. Towns, cities and states throughout the U.S. are being hurt – many jobs being lost!

