Ivette Vergara explicó entre risas las curiosas marcas en cuello y espalda en Mucho Gusto

La panelista del matinal Mucho Gusto de Mega, Ivette Vergara, debi√≥ explicar en pantalla la aparici√≥n de extra√Īas marcas en su cuello durante los √ļltimos d√≠as, las cuales fueron comparadas por sus compa√Īeros de programa con las marcas que dejan los labios en la piel al estar por mucho tiempo en contacto con esta, conocidos vulgarmente como “chupones”.

Luego de soportar las bromas de los demás conductores, la periodista explicó que estas marcas se produjeron debido a que está llevando a cabo un tratamiento para recuperarse de un dolor en su cuello, que ha soportado por algunas semanas.

“Fui a hacerme una teparia de ventosas chinas que me realic√© para combatir el dolor de cuello. Es una terapia a trav√©s de magnetos que te chupan la piel. En ese momento me entregu√© porque adem√°s me hice acupuntura”, explic√≥.

Ante esto, el periodista Rodrigo Herrera agregó que esta terapia fue utilizada por el nadador estadounidense Michael Phelps durante los juegos olímpicos de Río 2016, para recuperar dolencias en sus piernas.

“Este tratamiento es muy famoso entre los deportistas de alto rendimiento y no s√≥lo se ocupa en el cuello sino que en cualquier parte del cuerpo donde haya dolor. La ventosa se coloca para que chupe el ox√≠geno y este quede presurizado”, puntualiz√≥.

La propia Ivette Vergara complementó la información indicando que la principal función de estas herramientas en atraer a los glóbulos rojos a través de la extracción del oxígeno, haciendo que estos se concentren en la zona afectada.

“Alivia el dolor porque los gl√≥bulos rojos son atra√≠dos hasta la zona afectada y comienzan a curar todo el tejido que est√° enfermo”, coment√≥.

La animadora agregó que el tratamiento es muy efectivo, aunque produce algo de dolor en el cuerpo, luego que los elementos son retirados del cuerpo.

“Me doli√≥ porque antes estaba con mucho malestar. De 1 a 10, el tratamiento me alivi√≥ 7. Es un procedimiento que invito a conocer porque alivia los dolores en todas las zonas del cuerpo”, concluy√≥.

Seg√ļn se explica en el sitio Fisioterapia Online, la t√©cnica de Cupping (ventosa en ingl√©s) fue muy utilizada en la antigua china para curar dolencias con alta efectividad. La ventosa se coloca sobre la superficie de la piel para causar una congesti√≥n local eliminando el aire. Sus practicantes creen que este m√©todo promueve la libre circulaci√≥n de la sangre, promoviendo la cura de diversas dolencias.

No obstante, en la actualidad se lo conoce como una pseudociencia, ya que no está comprobado su efectividad por científicos.