Nicole Moreno reconoció en Vértigo que estaba medicada cuando dio entrevista a Bienvenidos

El capítulo de este jueves del estelar de Canal 13, Vértigo, estuvo marcado por el regreso de Nicole Moreno, a quien Yerko Puchento constantemente molesta en sus rutinas.

La exreina del Festival de Vi√Īa del Mar debi√≥ contestar una fuerte pregunta del p√ļblico, relacionada con un momento dif√≠cil que vivi√≥.

“La √ļltima vez que te vi en la tele, te vi un poco medicada, pero ahora que est√°s en V√©rtigo ¬Ņpodr√≠amos decir que est√°s de vuelta y recuperada?”, le consult√≥ la mujer.

“¬°Qu√© fuerte!”, expres√≥ Nicole, para luego recordar que “la √ļltima vez -cuando creo di una entrevista en Bienvenidos– estaba un poco, debo reconocer, medicada. Pero ahora no, y estoy s√ļper bien, me he recuperado, estoy de vuelta por as√≠ decirlo con el cari√Īo de mi familia, haciendo las cosas que me gustan, disfrutando del deporte”.

“¬ŅQu√© pas√≥, por qu√© estabas tan superada, con remedios que no te hac√≠an estar en tu estado natural?”, pregunt√≥ Mart√≠n C√°rcamo, a lo que ella contest√≥ que “estaba pasando por un momento s√ļper complicado, una crisis de angustia; s√≠, un poco de depresi√≥n, lo admito. Y hay cosas que afectan, porque soy s√ļper sensible, soy s√ļper de piel”.

Sobre las causas de este mal momento, dijo que ten√≠an que ver con el lado personal, “No s√© si por una relaci√≥n, fue un todo”, expres√≥, agregando que vivi√≥ un estr√©s laboral que la super√≥, sumado a que su hijo “estaba pasando de la etapa de yo verlo chiquito a la adolescencia, y no sab√≠a c√≥mo llevarlo”.

Recordemos que Nicole Moreno fue madre a los 14 a√Īos y hoy su hijo tiene 15 a√Īos.

Entrevista a Bienvenidos

Cabe recordar que la entrevista de la que habl√≥ Nicole, fue la que dio el 9 de noviembre del a√Īo pasado, donde tuvo una √≠ntima conversaci√≥n con Tonka Tomicic.

En la oportunidad, la exchica reality confesó que las verdaderas razones de su quiebre emocional tuvieron que ver con un colapso nervioso ya que se le juntaron muchos temas complejos. El no poder viajar, su apretada agenda laboral, y la difícil adolescencia de su hijo, fueron los temas que la hicieron explotar.

En cuesti√≥n de minutos ‚ÄėLuli‚Äô se volvi√≥ trending topic en Twitter, debido a que muchos consideraron que la rubia a√ļn no est√° en condiciones de aparecer en televisi√≥n, pues era evidente que estaba medicada. En este sentido, los cibernautas tambi√©n criticaron duramente a la producci√≥n del espacio de Canal 13, por decidir entrevistar a la modelo televisiva sin pensar en las consecuencias que podr√≠a tener para su recuperaci√≥n (tras estar internada 52 d√≠as en una cl√≠nica), principalmente por la exposici√≥n medi√°tica que significa.